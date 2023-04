Jasson Domínguez: Lo que debes saber de “El Marciano” en el 2023

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Jasson Domínguez, uno de los prospectos más cotizados a nivel internacional de los últimos tiempos, firmó con los Yankees cuando tenía 16 años en el 2019, y las expectativas han continuado creciendo desde entonces, especialmente luego de batear .455/.520/1.045 en la Liga de la Toronja, con cuatro bambinazos.

Esto es lo que necesitas saber sobre el patrullero, que cumplió 20 años en febrero.

DATOS RÁPIDOS

Organización en MLB: Yankees

Fecha de nacimiento: 7 de febrero del 2003 (20 años en el 2023)

Posición principal: Jardines

Altura y peso: 5-pies-10 (1.78 metros) 190 libras (86.2 kilogramos)

Batea/lanza: Ambas/derecha

Cuidad natal: Esperanza, República Dominicana

Firma: 2 de julio del 2019 con los Yankees

Herramientas que han recibido grandes halagos

Domínguez es un verdadero jugador de cinco herramientas, con el potencial de desempeñarse por encima del promedio en todas las facetas del juego — es un posible 30-30 que batea para promedio, cubre mucho terreno en la pradera central y tiene un brazo que hace que pensar dos veces a los corredores. Ah, y es bateador ambidiestro.

Desde el punto de vista de su capacidad atlética, las comparaciones son tan altas como puedes imaginar. Ha sido vinculado con Mike Trout, Mickey Mantle y Bo Jackson.

El quisqueyano es el jardinero central del futuro de los Yankees, pero tiene la velocidad y la fuerza en el brazo para jugar en donde sea. De hecho, muchos equipos lo probaron como receptor.

Ya tiene un apodo que describe sus habilidades

Domínguez ha sido llamado “El Marciano”. Es fácil entender la razón.

Debido a su gran físico e impresionantes herramientas a tan temprana edad, a veces parece que no es de este planeta.

La bola EXPLOTA de su bate

Si los reportes de los scouts no son suficientes, miren – y escuchen — los videos de Domínguez en el plato, para conocer lo que hace con los pitcheos cuando hace contacto.

El chico es una absoluta presencia en el plato, con unos hombros pronunciados, grandes bíceps e imponentes piernas, la bola rebota de su bate. Según un artículo de Jeff Passan de ESPN en el 2019, Domínguez produce velocidad de salida por encima de las 110 mph desde ambos lados del plato.

Domínguez ha sido halagado por su ética de trabajo y su rutina de entrenamiento ya es legendaria. El prospecto voltea neumáticos gigantes con facilidad y hace swing con un bate cargado de cemento. El dominicano incluso es demasiado fuerte para el gusto de los Yankees. Según Kiley McDaniel de ESPN, el club le pidió que bajara un poco su masa muscular. Eso hizo.

Su primera compra fue… ¿un auto usado?

Pocos meses después de firmar con los Yankees, Domínguez quería que su agente, Gio Rodríguez, viera lo que acababa de comprar el ahora prospecto millonario. Los dos caminaron hacia un carro que estaba en un estacionamiento vacío.

“Este es mi Bugatti”, dijo Domínguez orgulloso. Los dos rompieron en risas, porque no era un Bugatti, ni un Lamborghini u otro carro lujoso.

“Se compró un Honda Accord. No estoy seguro de que sea nuevo”, indicó Rodríguez. “Ese el tipo de persona que es. No hay apariencias. Necesitaba algo confiable y seguro para moverse al y desde el terreno. No se deja llevar por los comentarios. Su meta es demostrarle a los Yankees que firmaron al chico correcto”.

Domínguez luego se compró (de mala gana) una camioneta usada para recorrer su camino de dos horas desde su casa en Santiago a la Academia Charlie Nova en las afuera de San Cristóbal. Todo, luego de convencerlo de que el camino arruinaría su Honda.

Hizo rápido historia en MLB Pipeline

Domínguez era el prospecto internacional número uno en la lista de MLB Pipeline cuando los Yankees lo firmaron en el 2019.

Debutó en la lista de los mejores 100 prospectos de MLB Pipeline ese mismo año en el puesto 72 – el más alto otorgado a un prospecto amateur internacional inmediatamente después de la firma.

Los Yankees pagaron un alto precio por él

Los Bombarderos del Bronx tenían un bono para firmas de US$5.4millones durante el período de pactos internacionales del 2019-2020. Gastaron casi el 95% en Domínguez.

El bono de US$5.1 millones que le dieron a Domínguez rompió su antiguo récord. Antes de él, Nueva York sólo hacía firmado a dos prospectos amateurs por más de US$3 millones; el campocorto dominicano Dermis García (US$3.2 millones) en el 2014 y el también quisqueyano y receptor Gary Sánchez (US$3 millones) en el 2009.

“Es un atleta de un nivel élite y tiene herramientas de béisbol élite”, comentó el director de scouting internacional de los Yankees Donny Rowland luego de la firma de Domínguez. “Es el tipo de jugador que te eriza los pelos del brazo”.

Relacionado