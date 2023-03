Jasson Domínguez impresiona a Bernie Williams

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Bernie Williams sonrió mientras estaba parado detrás del plato en el George M. Steinbrenner Field el miércoles por la mañana, vistiendo un uniforme completo de los Yankees mientras tocaba las cuerdas de una guitarra eléctrica. Representó la combinación de dos mundos familiares para el favorito de los fanáticos, que patrulló los jardines durante 16 temporadas en el Bronx antes de embarcarse en una exitosa carrera musical.

En el campamento como instructor invitado la semana pasada, Williams ha brindado más que una dulce interpretación de «The Star-Spangled Banner». Williams, cuatro veces campeón de la Serie Mundial con los Yankees (1996, ’98, ’99 y 2000), ha vagado por los campos de práctica, intentando esparcir algo de esa magia de la dinastía en los Bombers actuales.

«Solo quiero recordarles las cosas simples que hacen que este juego sea grandioso y agradable», dijo Williams. «Cuando dicen, ‘Oh, mi equilibrio es terrible’, digo, ‘Lo tienes, chico. No quieres alcanzar tu punto máximo en los entrenamientos de primavera’. ¿Quién quiere llegar a 1.000 en los entrenamientos de primavera y luego estar cansado para la temporada?».

Williams ha centrado su atención principalmente en los grupos de los jardines, incluido «El marciano», el prospecto ambidiestro Jasson Domínguez . El jugador más joven en el campamento a los 20 años, Domínguez pasó un tiempo considerable con Williams durante una sesión de práctica de bateo reciente; la pareja hizo un gesto animado mientras Williams demostraba sus swings desde ambos lados del plato.

«Está construido como un tanque. Recuerdo que cuando tenía 20 años, era un riel», dijo Williams. «Tiene una buena actitud y, por todo lo que he escuchado hasta ahora, es muy entrenable. Él quiere aprender. Simplemente está feliz de estar aquí, y realmente no lo da por sentado. Creo que está en un gran camino en este momento».

Se proyecta que Harrison Bader se desempeñe como el jardinero central titular de los Yankees esta temporada, buscando aprovechar una excelente postemporada en la que bateó .333 con cinco jonrones. Williams dijo que Bader lo ha impresionado y señaló que “parece un tipo muy intenso”.

“Él practica la forma en que juega, lo cual es realmente bueno para tener ese tipo de actitud”, dijo Williams. “No hay sorpresas. No tienes que aumentarlo cuando estás jugando porque ya estás a esa velocidad en la práctica. No sé cuánto de eso podrá mantener a medida que crezca, pero mientras pueda tener eso, estará en una buena posición”.

Williams forma parte de un grupo de instructores invitados que participan activamente en el campamento; Ron Guidry, Willie Randolph, CC Sabathia y Nick Swisher se encuentran entre los otros ex alumnos del club que han aparecido en uniforme hasta el momento. Williams dijo que los entrenadores ayudan en lo que pueden, pero en última instancia, los veteranos del club tienen el poder de marcar la pauta.

“Al ver a todos los veteranos, van a dictar qué tan cómodo vas a estar como jugador joven”, dijo Williams. “Si bromean y se meten contigo, eso significa que les importa, porque están dando lo mismo que recibieron. Si no recibe ningún tipo de respuesta de ellos, debe preocuparse. Todos estos chicos son geniales. Realmente no hay figuras controvertidas aquí, no hay peces gordos”.

Relacionado