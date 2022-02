Jasson Domínguez demuestra su inmenso talento con los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, Florida – Tratando de no sobrecargar a uno de los prospectos que más han llamado la atención en los últimos años, el personal de los Yankees a veces duda en agregarles fuego a los elogios de Jasson Domínguez, pues reconocen que las expectativas ya son demasiado altas para el toletero dominicano.

Las comparaciones con algunos de los mejores atletas en la historia del béisbol como Mickey Mantle, Mike Trout y Bo Jackson parecían injustas antes de que Domínguez viera un solo pitcheo como profesional. A pesar de ello – cuando observas (y escuchas) los cohetazos que salen del bate de Domínguez durante el mini-campamento en el complejo de ligas menores del club, es imposible no sentirse entusiasmado acerca del futuro del fenómeno de 19 años.

“Me siento bien de verdad”, exclamó Domínguez, clasificado como el prospecto Nro. 2 de Nueva York y el Nro. 17 en la lista de MLB Pipeline. “Este campamento me ha ayudado bastante con lo que he necesitado para la temporada”.

Domínguez no ha visitado la Gran Manzana aún y mucho menos ha cruzado las puertas del Yankee Stadium, aunque en ocasiones observa juegos de Grandes Ligas por televisión y piensa, “Quiero estar ahí. Quiero jugar”.

Aunque el director de desarrollo de jugadores de los Yankees, Kevin Reese, aún no ha revelado en qué nivel empezará Domínguez la venidera campaña de ligas menores (la apuesta más segura es Clase-A Baja Tampa), Domínguez afirmó que ya se ha trazado un plan de trabajo para su llegada al Bronx – a la edad de 20 o 21 años, que significaría el 2023 o el 2024.

Domínguez aparentemente tiene las herramientas para que eso suceda, ya que exhibe la explosividad de un jugador de fútbol americano en un físico compacto de 1.78 de altura y 86 kg de peso.

“En todo lo que podemos medir, el muchacho está a la altura de algunos de los jugadores élites de Grandes Ligas – máxima velocidad de despegue, sus piernas, el gran poder que despliega para su físico”, manifestó Reese. “Es bastante bueno”.

A pesar de haber disputado solamente 56 juegos como profesional hasta la fecha – todos en el 2021 – el poder, velocidad y habilidad atlética de “El Marciano” han sido bien documentados. Domínguez recibió un bono de US$5.1 millón por firmar con los Bombarderos como agente libre internacional en julio del 2019, una cantidad que fue un récord de la franquicia para una firma internacional y que solamente dejó US$300,000 en el presupuesto de bonos para dicha clase de contrataciones.

Considerado como un joven equilibrado y maduro para su edad, Domínguez dijo que utilizó ese dinero para comprarse una casa y que luego ahorró el resto. Los compañeros de Domínguez en ligas menores no se cansan de elogiar la mentalidad positiva del dominicano alrededor del clubhouse y los terrenos de práctica y parecen no perderse un solo swing que sale de su bate.

Cuando Domínguez disparó un estacazo hacia la Autopista Dale Mabry en una práctica de bateo en vivo la tarde el miércoles, se pudo escuchar el grito de asombro de parte de los jugadores que esperaban su turno detrás de la valla de metal por el lado de la tercera base. Otro estruendo se escuchó más tarde, cuando Domínguez conectó un cañonazo profundo sobre la cerca del bosque central.

“Ver su práctica de bateo es impresionante”, dijo el torpedero Anthony Volpe, el prospecto Nro. 1 en la lista de MLB Pipeline. “Lo apodamos ‘Mini Aaron Donald’” (estrella de los campeones Carneros de Los Ángeles del fútbol americano de la NFL).

Cuando Domínguez se reunió con un grupo de reporteros tras la práctica del miércoles, pidió que la mayor parte de la entrevista se realizara en inglés, desplegando orgullosamente sus habilidades en dicho idioma que ha aprendido con la ayuda de las plataformas de aprendizaje Duolingo y Rosetta Stone.

“Quiere aprender todo lo que lo pueda para ayudarse a sí mismo, incluyendo el idioma inglés”, indicó la dirigente de Clase-A Baja Tampa, Rachel Balkovec. “Ésa es la manera en general en la que aborda el béisbol. Es un muchacho bien inteligente que desea la información, desea saber por qué y no duda en preguntar. Lo que más me llama la atención son las cosas que no se ven en el terreno de juego: Su aptitud y habilidad para pensar de manera crítica”.

“Tiene habilidades de liderazgo”, agregó el coach de bateo de los Yankees, Dillon Lawson. “Lo que se destaca de Jasson es la gran madurez para su edad. Eso nos ayuda con las expectativas, ser honestos con él y hablar sobre los obstáculos que podría enfrentar”.

Tras un breve paso de siete partidos por la Liga de Novatos, Domínguez participó en 49 compromisos por los Tampa Tarpons de Clase-A la campaña pasada, por quienes tuvo números de .258/.346/.398. Quince de sus 48 imparables fueron extrabases, incluyendo cinco cuadrangulares. Domínguez también produjo 18 carreras.

Sus 67 ponches contra 21 bases por bolas sugieren que hay lugar para mejorar –Domínguez reconoce que el juego inicialmente se sintió “rápido” para él a ese nivel— pero los Yankees esperan que la continuidad y las constantes repeticiones ayuden a pulir su talento nato.

“El béisbol te da lecciones de humildad; no importa si eres el mejor de este deporte”, aseguró Reese. “Todavía fallas el 60% de las veces. Entonces, creo que eso es bueno para él. No ha disputado muchos partidos como profesional, especialmente a este nivel de competencia. Quisimos presionarlo un poco y seguiremos haciéndolo”.

Hasta entonces, el mejor consejo sería sentarse y disfrutar del espectáculo.

