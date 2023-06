Jaren Jackson Jr. muestra su apoyo a Ja Morant

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- La situación de Ja Morant está en una tensa espera. Tras pasar por una suspensión de ocho partidos y regresar a las canchas poco antes de playoffs, nadie esperaba que se repitiese el incidente con una pistola que provocó el primer castigo, pero así fue. El base de Memphis volvió a aparecer en un vídeo con un arma de fuego, fue suspendido inmediatamente por su equipo y ahora está a la espera de que la NBA comunique la nueva sanción, la cual ya estaría decidida.

Con ese contexto acudió Jaren Jackson Jr. al podcast de Paul George, donde salió el tema de su compañero y donde el jugador de los Grizzlies señaló que en cualquier caso estará apoyando a Morant.

«Él es bueno. Es mi hermano en cualquier caso. No importa el qué, permanecerá al lado de mi hermano y pienso que es una lección que todo el mundo debería aprender de esto. Todo el mundo dirá lo que sea, pero a fin de cuentas no importará. Esta es tu familia. Este es tu hermano», comenta en declaraciones recogidas por Damichael Cole de The Commercial Appeal.

Aunque por ahora no hay ningún castigo en firme, desde el nuevo incidente se da por hecho que la Liga será muy dura con el base, quien podría enfrentarse según algunas fuentes a una sanción que alcanzara incluso media regular season. Toca esperar. Adam Silver anunciará la decisión de la NBA cuando concluyan las Finales.

Relacionado