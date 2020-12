Jared Dudley cree que Anthony Davis debería ir por el MVP

Comparte esta noticia

Tras su primer anillo de campeón y una renovación de superestrella con Los Angeles Lakers, ¿cuál debería ser el siguiente objetivo de Anthony Davis? El MVP, o al menos eso opina su compañero Jared Dudley, quien fue preguntado al respecto a una videoconferencia con los periodistas en la que intervinieron varios integrantes de la plantilla angelina.

“Espero que Anthony Davis vaya a por el MVP y que marque el tono del equipo” afirmó. “Todos sabemos los muchos logros individuales que ha obtenido LeBron en sus años en la NBA, pero a Davis aún le faltan varios. Tiene talento, tiene determinación… Es el futuro y el presente”.

El propio Davis tuvo también oportunidad de dirigirse a la prensa, aunque el ala-pívot hizo hincapié en su deseo de obtener un segundo campeonato y no en los galardones individuales: “Estoy muy motivado y quiero ganar otra vez. Después de las Finales de Conferencia, LeBron me dijo que en cuanto tuviese el trofeo en mis manos las ganas de ganar solo iban a crecer, y es cierto. Desde que conseguimos el anillo solo he pensado en lograrlo de nuevo. Quieres levantar el trofeo una y otra vez. Te vuelves adicto a la victoria”.

Por último, tuvo el turno de palabra Markieff Morris, a quien también se le preguntó acerca de las recientes renovaciones de LeBron y Davis, a lo que respondió colocando a sus compañeros en la cima del baloncesto mundial: “Tenemos al mejor jugador del mundo y también al segundo mejor jugador del mundo. O al 1ºA y al 1ºB, si preferís llamarlos así” concluyó sin especificar quién eran quién.