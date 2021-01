“Jaragua” es el sencillo debut del tiktoker Alex García

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven influencer Alex García quien además es bailarín profesional, da un salto de las plataformas digitales a la música y presenta su sencillo y video “Jaragua” bajo la producción ejecutiva de Scenario Model Agency SMA.

“Jaragua” fue producido por Dionis Rivera “DonMusic” y es una mezcla de ritmos tropicales con mucho sabor dominicano de principio a fin, con letras limpias, sugerentes a la sana diversión.

Su nombre es en honor al cacicazgo “Jaragua” ubicado en la región de los Haitises, representando un nombre que afianza la marca país.

El video se rodó en las playas de Boca Chica, Sto. Domingo, con una historia muy divertida donde el cantante sueña con una fiesta entre amigos, dentro de un bus y en la playa con variados performances llenos de color, dirigido por el joven Black en Lack junto al equipo de AK Films Rd, reuniendo a una gran cantidad de tiktokers.

Alex García es nacido en el sur del país (San Juan de la Maguana) y desde muy pequeño se radica en la localidad de Boca Chica, formando su escuela baile “Alex Dance Academy”, teniendo participación en diversas academias reconocidas como “Royalty Dance Crew” y “DNI”, además experiencias en premios nacionales e internacionales y eventos como: Premios Soberano, Premios Heat, Premios Q, Fiesta Telemicro, Festival Presidente, entre otros.

“Desde que tenía 13 años cantaba en la iglesia, participaba en concursos, paralelamente bailaba pero siempre estuve inclinado por el canto. Pensé que si Dios te da un don, debes aprovecharlo y es así como la misma gente de la iglesia me impulsó y me ayudó a enfrentarme a esta nueva aventura sin miedo y con mucha seguridad. Quiero con mi música, dar ejemplo de que si se puede y que podemos cambiar pensamientos negativos con acciones positivas llevando mensajes de constancia y superación”, expresó el novel cantante.

Con más de 2 años en la plataforma TikTok, Alex García pertenece al movimiento dominicano @tu_tiktokerfavorito y a la agencia SMA quienes reúnen a los influencers más destacados y reconocidos del país.