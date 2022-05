Jarabacoa sigue invicto en la LDF

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jarabacoa Fútbol Club sigue su pasó firme esta temporada, y es que una nueva victoria y este caso ante Delfines del Este de un gol por cero le apuntalan como un gran competidor en la presente temporada.



El saldo fue apenas por la mínima diferencia en el partido que significó la reapertura del Parque Del Este.



El único gol del compromiso fue obra del colombiano Stiven Renteria en el minuto 70 de juego.



Sobre el minuto final de juego el equipo local tuvo una gran oportunidad pero el remate de tiro libre de Viloria se fue desviado.



Pantoja volvió a la victoria:



Club Atlético Pantoja volvió a la victoria tras vencer en buen partido al Atlético San Cristóbal dos por goles uno en el estadio Panamericano.



La primera mitad no fue buena, apenas ataques en los primeros compases del partido que prometía ser más movido.



Ya en la segunda parte, las sustituciones en el cuadro de David González cambiaron la dinámica.



En el minuto 71 Pantoja rubricó en el arco rival, gran pase de Ronaldo Vásquez que controló Victor Sánchez para luego definir con potencia y batir el arco rival.



Más tarde, al 74 una vez más Sánchez fue protagonista y con centro desde la derecha fue desviado por el defensor Samil de La Rosa y en propia puerta marcaba el segundo para la visita.



San Cristóbal no se rindió y la intentó hasta el final pero no le alcanzó, aún así Herard Franzeti en sociedad con Mon Ramirez pudieron descontar a cuatro minutos del final.

