Jaque Mate está considerado como “un buen vender de publicidad”, según Rafael Reyes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alegado propietario de VIP Room, Rafael Reyes, dijo que se quita el sombrero ante Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jaque Mate), porque sabe vender publicidad, promotor artístico y es un buen empleado.

Manifestó que trabajó en varias oportunidades con Jaque Mate, al tiempo que lo calificó como un promotor profesional de la publicidad.

“Me quito el sombrero para Jaque Mate, sabe vender publicidad. Es un buen profesional y un buen empleado, quizás se juntó demasiado con el tal César (el Abusador) pero es un buen promotor y eso nadie lo puede negar”, estableció Reyes.

Importante destacar que la pasada semana, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le otorgó la libertad a Jaque Mate por no existir elementos de prueba que lo vinculen con César Emilio Peralta (César El abusador).

“No tengo nada que esconder”

Rafael Reyes, considerado como uno de los amigos de Jaque Mate, informo que al conocerse la medida de coerción el pasado viernes por la Oficina Permanente, regreso al país antes de lo que tenía planeado.

Manifestó que tan pronto se entero del escándalo decidí retornar al país, aunque muchas personas me sugirieron que no viniera, “pero yo quería dar la cara por lo mío, porque no he hecho nada ilegal”, expresó Reyes, quien está acusado por el Ministerio Público de ser parte de la red de lavado de activos del narcotraficante César Emilio Peralta “César el Abusador”, subrayó.

Reyes explicó que se encontraba en Holanda junto a su familia al momento de los allanamientos, y que en ningún momento intentó huir de las autoridades.

Sobre VIP Room

Reyes, quien se desempeñaba como administrador de la discoteca Vip Room allanada el pasado 20 de agosto, fue apresado el 1 de septiembre a las 2:15 de la tarde mientras regresaba al país desde Holanda.

López Hilario expresó en la audiencia que Reyes es socio fundador de la empresa Suplinka, empresa que opera VIP Room y que compró otro 10 % por 30,000 dólares.

