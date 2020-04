Jaque mate al COVID-19: una ‘app’ uruguaya para jugar ajedrez en línea

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTEVIDEO.- En época de cuarentena por el coronavirus COVID-19, en la que las principales ligas de fútbol del mundo, la NBA, la Fórmula 1 y los grandes torneos de tenis están suspendidos, el ajedrez es uno de los pocos deportes que no para gracias a distintas aplicaciones que permiten practicarlo en línea.

Una de ellas, diseñada para enseñar esta disciplina a niños y adultos “de una forma fantástica”, fue lanzada días atrás por la Federación Uruguaya de Ajedrez (FUA) y ya se encuentra en internet para poder ser descargada en cualquier parte del mundo.

Así lo cuenta el presidente de ese organismo, Bernardo Roselli, 19 veces campeón uruguayo, durante una charla con Efe en la que, entre otras cosas, compara su disciplina con el fútbol y alaba a Pep Guardiola y a Óscar Washington Tabárez como dos grandes “ajedrecistas” del balompié.

Del tablero a la pelota

Si de conducir equipos se trata, muchas veces el fútbol es el primer deporte que a uno se le viene a la cabeza.

Para Roselli, este no solo tiene “muchos paralelismos” con el ajedrez, sino que también tiene un entrenador en actividad que podría ser un buen ajedrecista: el técnico del Manchester City, Josep Guardiola.

“Guardiola es muy superior a los demás”, afirma el presidente de la FUA, quien además recuerda que el actual director técnico del Barcelona, Quique Setién, es jugador de ajedrez con ránking internacional y es “un estratega por excelencia”.

Además, destaca la labor que lleva adelante el seleccionador de fútbol de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, porque “es quien sabe adaptarse mejor a los elementos que tiene”.

“Uno no puede montar un ataque al rey si, por ejemplo, no dispone de la dama y de alguna otra pieza que colabore en el ataque. Además, si el rey está muy bien protegido no hay ataque y hay que jugar a otra cosa. El ‘Maestro’ Tabárez me parece de los mejores pensadores en ese sentido”, dice.

De acuerdo con esto, Roselli detalla que en el ajedrez, quienes tienen “capacidad de adaptación al adversario” tratan de jugar en “posiciones que al rival le molestan”.

“Si al rival le gusta atacar, entonces no le cedemos nunca la iniciativa. Si al rival le gusta siempre estar a la defensiva y esperar, entonces no lo atacamos rápidamente, lo dejamos en una situación donde él está esperando el ataque, pero este no llega hasta que lo hacemos de golpe en cierto momento cuando él ya está distraído”, cuenta.

Asimismo, el presidente de la FUA, de 55 años, asevera que en una partida de ajedrez, quien utiliza las piezas blancas, que es el que hace el primer movimiento, “tiene una mínima ventaja”, ya que es el que puede llegar primero al centro del tablero, donde se encuentra “el eje de las comunicaciones” y donde encuentra otro paralelismo con el balompié.

“Uno estratégicamente debe ocupar el centro del tablero para que las piezas se trasladen mejor. Dominar el centro del tablero es casi como dominar el mediocampo en un partido de fútbol”, concluye.

“Ajedrez y leyendas”

“El ajedrez a mí me tiene atrapado porque es un misterio permanente para descifrar. Siempre hay un desafío intelectual detrás de cada partida. Entrar en la cabeza del oponente, qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere hacer, qué plan quiere realizar, a mí me parece una cosa fantástica”, asevera el también docente.

Buscando que ese amor por esta disciplina llegue cada día a más personas, la FUA lanzó días atrás “Ajedrez y Leyendas”, una aplicación creada en 2011 para formar parte del Plan Ceibal, un proyecto gubernamental mediante el cual se entrega una computadora por niño en edad escolar, pero que ahora podrá ser descargada por cualquiera.

La historia de un rey brujo que conquista la tierra de Eglerion forma parte de este juego, en el que la misión es reconquistar castillos con habilidades relacionadas con la disciplina y librar cada reino con una batalla en la que se pueden comprar superpoderes.

“Es una herramienta para enseñar y pensar”, afirma Roselli, sobre esta aplicación que se puede descargar en el sitio web fuajedrez.com.

Una actividad que no para en la cuarentena

Con gran parte de la actividad deportiva detenida en el mundo, el ajedrez es uno de los deportes que tiene la capacidad de no parar. Eso sucede en el país sudamericano, donde hay unos 2.300 jugadores, 450 de los cuales integran el club ‘Uruguay Open’, que prosigue sus actividades en un sitio web.

Allí se juegan partidas locales y encuentros internacionales, que ya enfrentaron a jóvenes uruguayos con sus pares rusos, canadienses, y que próximamente los medirán ante paraguayos y argentinos.

“Mientras todas las demás actividades están infelizmente detenidas, nosotros tenemos mucha tarea, porque el ajedrez es una disciplina que se presta para jugar en línea”, dice Roselli.

Más allá de esto, el presidente de la FUA tiene claro que no hay nada como encontrarse con los amigos en el club para poder conversar mano a mano y divertirse juntos, pero también sabe que mientras eso no se pueda hacer, internet tiene la forma de que “la llama del ajedrez” se mantenga encendida.

