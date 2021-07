(VIDEO) Japón vence 2-0 a Estados Unidos y gana el oro en sóftbol

EL NUEVO DIARIO, YOKOHAMA, JAPÓN.- La selección de Japón ganó este martes la medalla de oro de la competición de sóftbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al vencer por 2-0 a Estados Unidos con gran labor de la lanzadora Yukiko Ueno.

En el Yokohama Stadium, Ueno, de 39 años permitió apenas dos hits en seis entradas de labor y fue apoyada por sus compañeras que hicieron una carrera en la cuarta entrada y una en la quinta.

Yamato Fujita pegó un sencillo en el cuarto acto, avanzó con un toque de bola de SaKi Yamasaki y anotó con imparable de Mana Atsumi para darle a Japón una ventaja ampliada un episodio después, cuando Yu Yamamoto ligó un sencillo con dos outs, avanzó en un lanzamiento descontrolado de la pitcher y anotó con hit de Fujita.

@USASoftballWNT trailing #Japan 2-0 in 5th inning #YamatoFujita with a 2 out RBI single to right field in Top 5th @TheEveryDayFan2 #TokyoOlympics 🥎 pic.twitter.com/vqHs5LacYf

— Sunil Sunder Raj (@SunilSunderRaj3) July 27, 2021