Japón destinará 2.300 millones de euros más para combatir el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JAPÓN.- Japón anunció este sábado que destinará 270.000 millones de yenes (unos 2.300 millones de euros) más a la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus en el país, donde se han confirmado hasta el momento más de 900 contagios.

“Japón tomará las medidas necesarias para lidiar con el impacto del coronavirus”, dijo el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en una rueda de prensa en la que pidió a la población comprensión y apoyo para respaldar el cierre de los colegios en el país hasta finales de marzo para frenar la propagación del virus.

Dicha cantidad procederá principalmente de un fondo de reserva para situaciones de emergencia incluido en el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal en curso, al igual que otra partida de emergencia de 15.300 millones de yenes (unos 128 millones de euros) destinada para la causa a mediados de febrero.

Entre las medidas a las que se destinarán dichos fondos está la implementación a lo largo del mes de marzo de un test rápido del virus, cuyos resultados estarían listos en unos 15 minutos.

Abe dijo que su Gobierno redactará un nuevo plan de emergencia para combatir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 y que creará un fondo para amortiguar la disminución del salario de los empleados relacionada con el brote vírico, así como ayudar financieramente a las empresas que deban interrumpir su actividad por el patógeno.

“Hay mucho que no sabemos sobre este virus y luchar contra enemigos que no vemos y de los que sabemos poco no es fácil. El Gobierno no puede ganar esta batalla solo”, insistió el mandatario.

El aumento de casos en el archipiélago y la gestión de la cuarentena del crucero Diamond Princess, donde se han producido la mayoría de los contagios (705) y seis de los 11 muertos del país, ha generado especulaciones sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Seguimos en contacto con el Comité Olímpico Internacional (COI) y las autoridades de la ciudad de Tokio y seguimos adelante con los preparativos para lograr unos Juegos seguros”, afirmó Abe.

La inauguración de los JJ.OO. está prevista para el 24 de julio.

Preguntado sobre la próxima visita de Estado a Japón del presidente chino, Xi Jinping, Abe aseguró que sigue adelante. EFE

Anuncios

Relacionado