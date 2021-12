January Won sorprende a favoritos y gana clásico Navidad; Pool paga 12 mil pesos y PK5 14 mil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- January Won (4) corriendo para el establo Limpia Base y con la monta de Jimmy Jiménez se llevó este sábado 25 de diciembre el Clásico Navidad en el Hipódromo V Centenario donde el pool tuvo un dividendo de 12,968 pesos a los que acertaron los seis ganadores de la combinación (6-4-5-1-4-2), de igual modo los que obtuvieron cinco ganadores recibieron 421 pesos, por partes.

En una tarde con buenos dividendos el pool de cinco (PK5) pagó 14,015 a la combinación (4-5-1-4-2) y el primer del pool de 4 (4-5-1-4) devolvió 1,740 pesos. La superfecta de la cuarta carrera (1/ 3/ 6/ 2) sufragó 4,315 pesos. Otro magnifico dividendo se produjo en la (6/ 4/ 5/ 2) de la primera carrera que pagó 6,810 pesos.

January Won, entrenado por José Ronzino, se quedó en la tercera posición de un pelotón de cuatro y fue avanzando gradualmente hasta pasar a la primera posición en la recta final, ceder ante Gio Mambo en los últimos 100 metros y volver a la batalla, para provocar un final cerradísimo que fue definido por el “foto finish”, el orden lo completaron Gio Mambo, Run Cami Run y Bombardero

Abriendo la cartelera ganó Glen’s Thriller (6), en la segunda Don Bertilio (4), para la tercera triunfó La Puya Johnson (5); Right On The Money (1) ganó la cuarta y Realeza (2) ganó la sexta. Con su triunfo Realeza se convirtió en el ejemplar que más ganó en el año 10 triunfos en el 2021.

Para la programación nuevamente la fanaticada hípica mostró un gran respaldo a las carreras locales con inversiones en el monto de pool que sobrepasaron los 1.5 millones de pesos, más los 630,840 apostado al PK5, así como el apoyo masivo a las jugadas de bancas en las seis competencias de la tarde.

