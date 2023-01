Janet Camilo afirma el PRM falló al explicar en qué consisten los fideicomisos públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, manifestó estar de acuerdo con la figura del fideicomiso, porque los considera una alianza estratégica que impulsaría el desarrollo de la República Dominicana.

“Es una alianza estratégica entre el área de las finanzas y el área del derecho para que cuando hay fideicomiso público, la administración pública, cuando algo no lo puede poner a desarrollar, porque no tiene la capacidad o el dinero se auxilie de alguien, ya sea una empresa o una persona que tenga el capital para que esa parte del bien o patrimonio del Estado se desarrolle”, expresó.

Sin embargo, la también abogada consideró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no ha sabido explicarle a la sociedad en qué consisten estos contratos.

“No estoy en contra de los fideicomisos, sí de cómo se hacen los contratos, cómo se entrega y qué se entrega. Como abogada, el contrato es fundamental y lo que yo creo que ha fallado el PRM es en explicarle real y efectivamente a la sociedad en qué consisten esos contratos y cuáles son los beneficios reales, a tiempo real”, puntualizó.

Camilo fue entrevistada por los comunicadores Jaime Rincón, Edward Ramírez, Nikauly de la Mota y Julio Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Busca bienestar, porque ese el objetivo de los fideicomisos públicos, que el Estado se busque un socio se pongan a producir desarrollo y por ende tenga sostenibilidad en el desarrollo económico y se vaya al bienestar de la gente”, indicar.

De igual forma, Janet Camilo estimó que el Estado dominicano debió realizar una vista pública para explicarle a la ciudadanía en qué consiste y qué beneficios traerá el Fideicomiso Pro-Pedernales.

“Yo creo que hay que hacer una vista pública y que los diputados y diputadas, senadores y senadoras le expliquen a la gente de Pedernales que implicaba para los comerciantes todos los incentivos que le van a dar los comerciantes extranjeros que vengan a hacer una inversión a este país”, señaló.

Precisó, que esta situación atenta el comercio local que va a seguir pagando impuestos, entonces, todas esas cosas había que explicársela a Pedernales antes de aplicar esto”.

El Gobierno

Aunque la exministra de la Mujer expuso no entender la prisa de la actual gestión gubernamental, comentó que el tiempo se le fue y no ha podido mostrar al país una obra importante.

“Yo no entiendo cuál es la prisa que tiene este Gobierno, este Gobierno tiene tanta prisa que paso el año pasado y el presidente no pudo hacer ninguna obra importante de tan rápido que se le pasó el tiempo, ya van casi tres años y no han podido hacer una obra importante que la comenzó este Gobierno”, agregó.

Narró que mientras la sociedad se embulla con la Ley de Fideicomiso y la Ley Electoral, se están aprobando préstamos, y “colocaron 300 millones” en deudas públicas.

“Estamos hablando que en 27 meses que lleva el Gobierno, 24 mil millones de dólares se han cogido prestado, estamos hablando de casi mil millones de dólares por mes, pero ¿dónde están? La gente debe preguntarse dónde están”, agregó.

Asimismo, validó que la economía sigue creciendo, de la misma manera en que lo hace “la delincuencia, alto costo de la vida, la desesperanza, y el tema de Salud Pública”.

