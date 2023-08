Janet Camilo afirma Abinader y PRM no tienen calidad para enarbolar los principios de Peña

Propone rescatar la ciudad y hacerla más amigable a su gente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A decir de la aspirante a alcaldesa por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tienen calidad para enarbolar los principios del desaparecido líder político José Francisco Peña Gómez.

Al ser entrevistada por el arquitecto Kalil Michel en el programa “Cada Vez Más Cerca”, Camilo basó su argumento en que el líder político fue traicionado por lo que significó en la arena política.

“El PRM quiere hablar de principios y yo digo: ¿Qué principios?, si tú tomas el discurso del 16 de agosto del presidente Luis Abinader en el 2020, tómalo entero y te vas a dar cuenta que en ninguna frase mencionó a José Francisco Peña Gómez”, criticó.

Otra de las razones por las que según Janet Camilo Abinader no puede enarbolar los principios de Peña, es porque en el año 1996 él y su padre, el doctor José Rafael Abinader, ofrecieron su respaldo al entonces candidato Leonel Fernández, no al desaparecido líder político.

“A mí Luis Abinader no me puede hablar de peñagomismo, porque no fueron peñagomístas. Al contrario, en la oportunidad que Peña los necesitó, ellos no lo apoyaron”, sentenció.

Además, la dirigente política argumentó que otra lesión a los principios antirreeleccionistas fue la demostrada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, cuando acudió al local del Partido Revolucionario Moderno a inscribir la precandidatura a la reelección del presidente Luis Abinader.

Janet Camilo también criticó que el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel de Camps, también traicionara la memoria antireelección del otrora estratega político Hatuey De Camps, al levantarle la mano al presidente Luis Abinader para respaldarlo en sus aspiraciones de buscar un segundo mandato al frente del Estado.

Sus aspiraciones a la Alcaldía del DN

Al hablar de sus aspiraciones para dirigir la Alcaldía de la capital, Janet Camilo explicó que la ciudad necesita recuperar sus espacios públicos, así como adecentar la obstrucción visual con el cúmulo de redes eléctricas de cableados en las calles.

Dijo que quiere devolverle la esperanza a la ciudad, que se está a tiempo de poner a la gente en el centro del desarrollo urbanístico de la capital.

Camilo manifestó que entiende que tiene la capacidad para hacer el trabajo que necesita la ciudad, para ser transformada en una más vivible para sus ciudadanos.