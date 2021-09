Jandy Ventura sobre Ala Jazá: “al que papi más reconocía era a él”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El merenguero Jandy Ventura reveló que dos semanas antes de Johnny Ventura fallecer le comentó que de los artistas que están en la línea de Alá Jazá, “al que papi más reconocía era a él” porque se atrevió a ponerle nombre a lo que estaba haciendo.

“Papi me lo dijo y me lo recalcó como dos semanas antes de morir cuando estuvimos en NY, íbamos de New Jersey a Philadelphia (PA) y en la carretera yo tenía música y sale Alá Jazá y me digo: ese es el muchacho que me dijiste que le puso nombre a lo que estaba haciendo”.

Jandy explicó en el espacio “Noche de Luz”, que se transmite los domingos, de cómo se enteró del comentario del mambero sobre su padre.

“Yo no había escuchado nada, no sabía nada porque yo estaba trancado en la funeraria y de la funeraria me iba a las 11 de la noche… yo vine a ver las redes sociales a los 10 o 12 días de la muerte de papi”.

Agrega que se “preocupó” porque después de la pregunta de un periodista sobre el tema se motivó a ver en las redes el comentario de Alá Jazá por lo que algunos amigos cercanos le recomendaron no verlo.

“Cuando lo vi la verdad que no me sentí mal, honestamente te lo digo, no me sentí mal y no sé si era por el momento que estaba pasando, hoy en día no me siento mal tampoco”, señaló Ventura, al tiempo, que dijo que hablado unas cuatro veces con el intérprete de “Misericordia”.

En ese sentido Jandy recomendó al merenguero que debe esperar que el público “te acepte de nuevo”.

