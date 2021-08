Jandy Ventura: Mi papá hacía obras que ni su familia sabía; está en planes crear fundación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jandy Ventura dijo este domingo que tiene en planes continuar las obras de su padre, el fenecido ídolo del merengue Johnny Ventura conocido como “El caballo mayor, con la creación de una fundación con la cual busca que su legado se mantenga vivo en el corazón del pueblo dominicano y continuar con las obras que según dijo “ni nuestra familia sabía”.

“Muchos se me acercaron a darme las gracias por lo que mi padre hizo por ellos, me decían que tenían casas, se graduaron, tenían zapatos y muchas otras cosas más, gente que nunca él lo dijo o lo hizo saber, osea no le interesó que lo supieran”, expresó Jandy, tras salir de la misa realizada este domingo por el novenario de Johnny.

El también merenguero dijo estar sorprendido por la cantidad de gente que durante el velatorio de su padre se le acercaron para expresarle su solidaridad por las tantas ayudas que Johnny hacía, las cuales aseguró nunca nadie en su familia se enteró.

Asimismo, dijo que ha sido un golpe muy fuerte e inesperado para la familia, donde han tenido choque de emociones por lo sucedido, y por el desborde del apoyo que el pueblo ha dado durante este último a Dios a Johnny Ventura.

