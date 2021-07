Jandy Ventura dice a Ala Jazá que su familia no le guarda rencor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Jandy Ventura se refirió este sábado sobre el comentario que hizo el cantante Ala Jazá tras la muerte de su padre.

Ventura, tomó un momento durante las honras fúnebres de su progenitor Jonnny Ventura en el Palacio de los Deportes, para decirle a Ala Jazá que su familia no le guarda rencor y que lo respeta y admira como artista.

“Para que no se hable más de este tema, lo que voy a pronunciar ahora y no lo voy a hablar nunca más. Yo quiero decirle a Ala Jazá a un artista al cual admiro, respeto y valoro lo que está haciendo por nuestra música, que la familia Ventura no te guarda rencor, no tengo ningún tipo de problemas contigo, los errores son de humanos y espero que nos juntemos”, precisó Ventura.

Ala Jazá, dijo mediante una trasmisión en vivo en rede sociales tras la muerte de l Caballo Mayor que: “Ya, suéltenme en banda con eso de Johnny, que Dios lo tenga en la gloria, todo bien no hay problema, pero yo no puedo amargarme la vida, ya yo di el pésame”.

Tras este comentario Enmanuel Jiménez, nombre de pila de Ala Jazá, ha estada en el ojo de un avispero tras sus fanáticos considerar desacertado su comentario hacia una leyenda del merengue.

