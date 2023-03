Jameson Ramírez hace historia en concierto Dominicano de Corazón de Manny Cruz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista cristiano Jameson Ramírez, hizo historia en el concierto Dominicano de Corazón realizado por el destacado cantante de género tropical, Manny Cruz, el cual reventó el Palacio de los Deportes de República Dominicana a ritmo de merengue.

Jameson Ramírez, quien tuvo dentro de este concierto una invitación y participación especial para ser la contraparte del cinco veces nominado al Latín Grammy y múltiples Premios Soberano, Manny Cruz, al igual que Jerek Music, Ryan Milo, Miguel Delgado, jóvenes que están apostando al merengue, el concierto sirvió de plataforma para estos nuevos talentos.

“Me sentí inmensamente agradecido de Dios, primero por su respaldo en aquel lugar, fue una noche increíble, pues quede muy sorprendido por la aceptación del público, gracias de todo corazón a Manny Cruz por esta gran oportunidad que nunca olvidaré, a mi Dios toda la gloria por lo que hizo allí”. Concluye Jameson Ramírez con gran emoción.

Jameson Ramírez cerró su participación dando exaltación a Dios por medio de dos de sus éxitos como lo son “El Pum Pum De Mi Corazón y Nada Sin Ti”.

Cabe destacar que Manny Cruz expreso públicamente que “El ministerio de la juventud, y algunos colaboradores estarán haciendo algo maravilloso y muy especial que a todos les va a encantar, junto a Jameson Ramírez, entre otros jóvenes talentos del merengue, dejando así una gran expectativa de lo próximo que vendrá muy pronto”

“De Jameson Ramírez les puedo decir como productora ejecutiva, es que ¡me siento demasiado feliz!, no hay una expresión escrita para expresar lo que hay en mi corazón en este momento, es una respuesta de Dios a tantos años de trabajo con tanta excelencia y calidad. Manny Cruz sin conocer nada de nosotros pudo ver lo que quizás muchos no ven y Dios puso en Manny el poder ver ese talento de Jameson Ramírez, para mí eso no tiene precio, Dios es bueno y el tiempo de Él es perfecto”, fueron las palabras de Lisbeth Feliz, quien es además de su productora, también compositora de varios de los temas de Jameson Ramírez.

El artista Jameson Ramírez ha sido nominado recientemente a los reconocidos Premios El Galardón 2023 como Interprete y\u Orquesta Tropical.

Sobre Jameson Ramírez:

Jameson Ramírez, a la edad de dos años, interpretando la canción “Ven Espíritu de Dios”. El cantante dominicano crece en su carrera artística llegando a escenarios nacionales e internacionales y es en el año 2007 que Dios le permite grabar su primer sencillo titulado “Creo en ti” dando paso a su proyecto musical “Vivo por fe” terminado en el 2010 y grabando un video musical a esta canción en este mismo año.

Continúa trabajando y en el año 2014 lanza su segundo álbum titulado BENDICION Y VICTORIA, con el que fue nominado a los Premios El Galardón como álbum musical del año y también como cantante masculino.

En el año 2019 Jameson decide afirmar una nueva etapa en su ministerio, en lo que comienza a preparar un nuevo álbum al que le llama ‘’Sonido Diferente’’ con el mismo le abre paso a la ejecución de su tercera producción y en ese mismo año lanzó el primer sencillo titulado ‘’Todo lo puedo en Cristo’’.

Hoy en día Jameson Ramírez es un joven emprendedor, Administrador de Empresas, actualmente es uno de los ejecutivos de Riqueza del Cielo Music junto a la CEO Lisbeth Feliz, donde tiene la oportunidad de trabajar como productor musical y de videos, expandiendo cada uno de los proyectos audiovisuales que Dios pone en sus manos, no solo en su ministerio también para otros ministerios nacionales e internaciones.

