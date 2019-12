James y Davis, dudas para la jornada de Navidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Pues sí que es colmo de casualidades. De las malas, se entiende. LeBron James, que no se borra de manera innecesaria precisamente, y Anthony Davis son duda para el encuentro que los Lakers disputarán el día de Navidad frente a los Clippers.

Frank Vogel, entrenador del equipo dorado de Los Angeles, comunicó este lunes que sus dos estrellas serán duda hasta última hora para el choque que enfrentará a los dos equipos de L.A.

LeBron está lidiando con una lesión muscular en la zona del tórax y por ello no tiene su presencia asegurada en el choque. No la tiene tampoco para el resto de compromisos de su equipo en los próximos días. Ya sabemos que no es James derrochador de ausencias; el ’23’ siempre ha dicho que “si estoy bien, juego”, regateando cualquier tipo de identificación con la tendencia conocida como load management, que ahorra esfuerzos para llegar en un mejor estado al final de la temporada.

James arrastra molestias desde el encuentro ante Indiana (derrota) de hace unos días y por eso ha tenido que parar. Debido a ese contratiempo LeBron ya se perdió el partido de este pasado domingo ante Denver (también derrota) y ahora está por ver que pueda actuar en una de las jornadas más importantes de todo el calendario.

Anthony Davis, por su parte, está luchando contra unos dolores en su rodilla izquierda, según pudo informar Vogel, y por ello tampoco tiene presencia asegurada en el choque ante los Clippers.

La presencia de ambos dependerá de cómo se encuentren de sus molestias este martes, según pudo añadir Frank Vogel.

Anuncios

Relacionado