James Jones y el futuro de DeAndre Ayton: «Lo abordaremos en el momento adecuado»

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- El futuro de DeAndre Ayton en los Phoenix Suns sigue pendiendo de un hilo. El pívot se convertirá en agente libre restringido a partir de julio, y ofertas no le van a faltar, incluidas por el máximo salarial permitido, una situación que de momento no se había planteado la gerencia comandada por el ex jugador James Jones.

Cabe destacar que ambas partes negociaron un nuevo compromiso antes del inicio de la temporada regular 2021-22; sin embargo, los Suns solo le ofrecían cuatro años de los cinco que supuestamente reclamaban el jugador y su agente.

«DeAndre (Ayton) ha tenido una temporada increíble y ha progresado y mejorado en cada año que ha estado aquí», admitió James Jones a The Arizona Sports. «Es un gran parte de todo esto. Pero su futuro con el equipo es algo que abordaremos en el momento adecuado. Es un agente libre y lo digo siempre: todo se trata de lo mismo, de ganar. Que es lo que queremos todos. Y ya lo veremos en el momento adecuado», explicó.

Ayton, escogido por los propios Suns mediante el pick 1º del Draft 2018, ha cerrado la temporada regular con los mejores promedios de su carrera NBA: 17,2 puntos, 10,2 rebotes y 1,2 asistencias en 29,7 minutos por jornada.

