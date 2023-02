James Harden vaticinaba la descomposición de los Nets

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- James Harden puede ser la persona menos sorprendida por cómo han terminado esos Nets que muchos pensaban que arrasarían tras juntar a Kevin Durant, Kyrie Irving y el propio Harden, bajo un mismo escudo (logo). El ahora jugador de Philadelphia pasó un año en Brooklyn antes de pedir salir del equipo en lo que no pocos definieron como una huída de loco, ya que dejaba un equipo que, si llegaba a funcionar con todas sus piezas a pleno rendimiento, sería favorito al anillo.

La cuestión es que Harden salió y, como era de esperar, ha sido cuestionado ahora por aquella etapa en territorio neoyorquino. Su primera respuesta al ser preguntado por si podía imaginar que Irving y Durant abandonarían el equipo, ya es bastante elocuente.

«Sí. Yo no pedí irme sin razón. Estaba en una muy buena posición en Houston. Obviamente, no teníamos la oportunidad de ganar un campeonato, pero estaba cómodo. Entonces, para mí, dejar a mi familia y todas las cosas que creé allí para venir a Brooklyn durante un año y medio y acabar yéndome así, fue por una razón, ¿sabes a lo que me refiero? Pero estoy feliz por la organización y por lo que han recuperado. Tienen algunas piezas realmente buenas», señala.

Lo cierto es que Harden no tiene malas palabras para Brooklyn, pero tampoco buenas. Admite que el equipo pudo hacer más en su momento para retenerlo y señala que la gente ya no volverá a tacharle de loco al ver que KD e Irving han tomado el mismo camino que él.

«Hubo posibilidades de que hicieran más. Había muchas cuestiones, pero también mucha disfunción en la organización. Fueron muchas cosas internas que nunca voy a decir en los medios ni en otro sitio. Esa fue una de las razones por las que elegí tomar mi decisión. Llegando ya al presente, no me veo como el loco. No me veo como ese tipo, como alguien que se ha rendido o como los medios quieran llamarme. Sabía lo que estaba pasando y simplemente decidí… ‘Oye, no estoy hecho para esto. No quiero lidiar con esto. Quiero jugar baloncesto y divertirme y disfrutar haciéndolo’», analiza.

Siguiendo con ese pasado por Brooklyn, Harden tampoco pestañea al definirlo con un palabra. «Frustrante. Hubo un montón de qué pasaría si… Es lo que pasa cuando juegas menos de 20 partidos juntos. Es un poco frustrante, pero es lo que es. Con suerte, todos están en un buen sitio ahora y podemos seguir adelante», sentencia.

Kyrie sin vacunar

Cuando Harden pidió salir de los Nets muchos informes señalaron que una de las cosas que le empujaron a ello fue la situación con Kyrie Irving, quien no se quiso vacunar contra el coronavirus, lo cual creó un ambiente enrarecido. Harden no entra en ese tema.

«Eso no es algo que voy a responder, pero sí te diré que la razón por la que tomé la decisión de salir de mi zona de confort, que era irme de Houston y hacer todo lo que hice para salir de allí, fue jugar con KD y Kyrie. Disfruté mi tiempo jugando con KD y Kyrie durante esos partidos. Se puede hablar mucho de lo que podría haber sucedido, pero es parte de la vida. Simplemente tienes que seguir adelante», finaliza.

Relacionado