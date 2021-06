James Harden tampoco estará en el tercer partido ante los Bucks

Comparte esta noticia

La información sobre la lesión de James Harden en los isquiotibiales sigue siendo sesgada. Sabemos que por ahora no está para jugar, pero no existe un calendario para su vuelta más allá de lo que diga Brooklyn día a día. En esa línea, ha sido el entrenador jefe del equipo, Steve Nash, quien ha anunciado que La Barba tampoco estará disponible para el tercer partido ante Milwaukee Bucks.

“No se puede fijar un calendario todavía. Está progresando muy bien, así que somos optimistas de cara a que podamos tenerlo de regreso en algún momento”, explica.

Las palabras del técnico no inspiran demasiada confianza. No se trata de poner en duda la veracidad en la mejoría de Harden, pero a su vez ha explicado que Jeff Green podría estar preparado para el Game 4, algo que por ahora no se contempla con el estelar escolta. Resumiendo: no se vislumbra un retorno cercano.

Pese a que Nash no ha dado demasiadas pistas, se le ha insistido hasta que ha asegurado que hay esperanzas en que regrese lo antes posible. Sin embargo, ha querido dejar claro que hay que mantener el equilibrio entre querer verlo cuanto antes sobre el parqué y arriesgar con una lesión a largo plazo, algo que ya ocurrió en temporada regular.

Por suerte para los neoyorquinos la ausencia de uno de sus mejores jugadores no les está frenando. Con Kyrie Irving y Kevin Durant al frente, por ahora dominan a Milwaukee Bucks por 2-0. El Game 3, ya en Wisconsin, se antoja determinante para conocer si podemos estar ante una larga eliminatoria o si Brooklyn podría resolver con prontitud.

Relacionado