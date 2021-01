James Harden se despide de Houston: “Me ha dado todo lo que podía pedir”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- James Harden ya es nuevo jugador de los Brooklyn Nets después de convertirse en el principal activo de una operación que involucró a cuatro franquicias diferentes. Antes de su adiós definitivo a la que ha sido su casa durante los últimos ocho años y medio, el escolta acudió a su cuenta personal de Instagram para agradecer a la ciudad de Houston y a los Rockets el trato y la oportunidad recibidas.

“¿Qué puedo escribir? Qué palabras pueden transmitir todas las formas en que me siento”, comienza el mensaje del MVP de la temporada de 2018. “Houston, me recibiste sin garantías. Hice un acto de fe y cambió mi vida y la de mi familia para siempre. Esta organización, esta ciudad, me han dado todo lo que podía pedir y más. Antes de los títulos al máximo anotador y mucho antes de ser MVP. Por eso estaré siempre en deuda. La ciudad abrió sus brazos y me dio la bienvenida a mí y a mi familia como uno de los suyos y por eso estaré siempre en deuda. Entregué mi mente en cuerpo y alma con la esperanza de traer la gloria a la ciudad. Me quedé corto y por eso estaré siempre en deuda. Está lejos de ser un adiós ya que pago todas mis deudas. TMC H Town!”

Con estas palabras, Harden pone punto y final a su estancia en Texas, saldada con ocho participaciones en el All-Star Game, tres títulos al máximo anotador, otro al máximo asistente y seis apariciones en el Mejor Quinteto de la liga, además de su premio al Jugador Más Valioso de 2018. Sus guarismos en este tiempo ascienden hasta los 29,6 puntos, 6,0 rebotes, 7,7 asistencias y 1,8 robos en un total de 621 partidos, todos ellos como titular. A nivel colectivo, el tope de los Rockets fueron las Finales de Conferencia firmadas en 2015 y 2018, cayendo en ambas ante los Golden State Warriors.

Ahora, Harden cambia de conferencia para establecerse en unos Nets que parten como grandes contenders del Este gracias a la presencia en el equipo de otras dos estrellas consagradas de la NBA como Kevin Durant y Kyrie Irving.