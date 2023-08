James Harden planea hacerle «la vida muy incómoda» a los 76ers

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Llamar mentiroso al general manager Daryl Morey es solo el comienzo para James Harden. De acuerdo a Ramona Shelbourne de ESPN, el guard está dispuesto a contrariar a los 76ers hasta que se finiquite su salida del equipo.

«Una fuente me dijo que esto solo es el principio de lo que hará James Harden para hacerle la vida muy incómoda a Filadelfia con miras al training camp«, comentó la periodista en el programa NBA Today.

Shelbourne comparó la situación de Harden con la de Ben Simmons, quien en 2022 entró en disputa con los 76ers y forzó su salida a los Brooklyn Nets. «Ben no se presentó al training camp y dejó de percibir dinero, eso no pasará con Harden. Ben se mantuvo en casa y si se escuchaba algo de él no era ruidoso, en cambio Harden no teme en repetir sus opiniones con un micrófono en mano. Esto será muy incómodo. La frase que me repiten es: esto es solo el principio», aseguró.

La buena relación entre La Barba y Morey dio un giro radical luego de que el jugador se sintiera engañado por el directivo al no ofrecerle un gran acuerdo multianual. Harden aceptó la opción de jugador para la 2023-2024 para así facilitar su traspaso, puntualmente a Los Angeles Clippers, pero la organización de Pennsylvania finalizó las negociaciones.

Desde 2020, el californiano ha solicitado ser traspasado tres veces: primero en los Houston Rockets, luego en Brooklyn y ahora el culebrón con Filadelfia que está lejos de resolverse.

