James Harden olvida las estadísticas: “Ganar es lo único que importa”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Brooklyn Nets debutan en playoffs el próximo sábado frente a los Boston Celtics. James Harden, que acaba de volver de una lesión que le ha tenido apartado desde el All-Star, respondía a este respecto en una entrevista a modo de previa. Sobre todo centrándose en qué diferencia esta postemporada a las vividas en Houston. El escolta ironizaba preguntándose si “¿Ganar es loúnico que importa?”.

Harden estaba haciendo referencia a su etapa en los Rockets. “Cuando hacía muchos números no era suficiente, así que en algún punto tienes que saber de lo que estamos hablando. Pero todo trata sobre ganar”. El jugador y el proyecto que le rodeaba en Texas creía de veras que su producción estadística les llevaría a ganar, pero no fue así. Para ejemplificar el cambio de su juego, Harden decía que durante el último entrenamiento ni siquiera anotó. “Mi impacto no debe ser llenar la tabla estadística. Creo que como líder mi trabajo es asegurarme de que el resto juegue bien”. Hace ya unos meses, Kyrie Irving le designaba como el base nominal del equipo, y Harden ha aceptado los galones.

Esta nueva versión del MVP de 2018 acerca a los Nets a una química ofensiva que no han podido lograr a base de sumar partidos jugando con la plantilla al completo. Pero el foco de debilidad de los neoyorquinos sigue estando en el apartado defensivo. Abordado sobre la forma de parar a un Jayson Tatum que viene de anotar 50 puntos ante los Wizards, La Barba también lo encara desde el trabajo en equipo.

Brooklyn parte como uno de los máximos favoritos a ganar el título. Y, aunque Durant o el propio Harden le quiten hierro al asunto, creen que si rinden al nivel que esperan son serios candidatos. “Hay equipos que se centran en hacer lo que mejor saben pero con eso no les da. Sin embargo, creo que con nosotros es la gran clave. Si lo hacemos, tendremos oportunidades [de ganar el anillo]”.

