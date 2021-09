James Harden no tiene prisa en cerrar su renovación con los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Después de formar su propio ‘súper equipo’ y señalar el camino hacia la gloria hasta que las lesiones se cruzaron en su camino, el gran y principal objetivo de los Brooklyn Nets de cara a la temporada 2021-22 sigue siendo el mismo: conquistar el anillo.

Este lunes, James Harden, uno de los exponentes del talentoso ‘Big Three’ neoyorquino, fue cuestionado sobre su propia situación contractual con los Nets. Un escenario que mantiene la línea seguida por Kevin Durant, quien renovó por cuatro años y 198 millones de dólares a principios del pasado mes de agosto.

No obstante, el escolta señaló que se está tomando con tranquilidad su continuidad del equipo, siendo para él su máxima prioridad el liderar a los Nets hacia el anillo. Así, Harden añadió que el dinero no resultará un factor diferencial a la hora de tomar una decisión, según recoge el periodista de The Athletic Alex Schiffer.

De hecho, La Barba es el único componente de este tridente que no sabe lo que es conquistar un anillo de la NBA. Kevin Durant encadenó dos títulos consecutivos durante su estancia en Golden State Warriors, los cuales siguieron al logrado por Kyrie Irving con los Cavaliers.

Por ello, el enfoque de Harden difiere ligeramente respecto al de sus compañeros de equipo. Los Nets tendrán mucho presión sobre sus hombros en su camino hacia las Finales de la NBA después de hincar la rodilla ante los Milwaukee Bucks el pasado curso. Y de este desarrollo puede depender el futuro del escolta en Brooklyn.

