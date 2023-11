James Harden: «No soy un jugador de sistemas. Soy un sistema»

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- James Harden, ya incorporado a la disciplina de Los Angeles Clippers, criticó este jueves a su anterior equipo, los Philadelphia 76ers, y defendió que su juego es el de «un creador en la pista».

«Si tengo una voz donde puedo decir al entrenador: ‘Oye, veo esto. ¿Qué piensas?’ Y hay alguien que confía en mí, que cree en mí, que me entiende. Yo no soy un jugador de sistemas. Soy un sistema», explicó Harden en su presentación con los Clippers ante los medios de comunicación.

«Alguien que pueda tener ese diálogo conmigo, que entienda, que avance, que resuelva y haga ajustes sobre la marcha y a lo largo de los partidos, eso es lo que realmente me importa. No se trata de que meta como 30 o 40 puntos. Ya he hecho eso», añadió.

En este sentido, Harden dijo que en Filadelfia se sintió como si estuviera sujeto «con una correa».

«Cuando dejé Brooklyn pensaba que me iba a retirar como Sixer, pero la directiva tenía otros planes. No me querían, es así de simple», aseguró.

De su lado, Joel Embiid, el líder de los Sixers, consideró que Harden sí recibió el apoyo del equipo para poder desarrollar su juego.

«Le permitimos ser simplemente él mismo y le dimos el balón en cada posesión porque es realmente bueno. Es un jugador increíble. Yo no paso tan bien así que por eso le dimos el balón», opinó Embiid en los vestuarios tras el triunfo de Filadelfia esta noche ante los Toronto Raptors (114-99).