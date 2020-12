James Harden insiste en que quiere salir de Houston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El futuro de James Harden se encuentra muy lejos de Houston. Hace tres semanas, el MVP de la temporada de 2018 trasladó a la organización el deseo de abandonar la franquicia, con la ciudad de Brooklyn como potencial destino. Lejos de calmarse, la situación se ha acentuado en los últimos días.

Este lunes conocíamos que Harden se había ausentado de un entrenamiento con los Rockets sin previo aviso. Días antes había sido cazado en la fiesta de cumpleaños del rapero Lil ‘Baby y en varios clubes de Atlanta y Las Vegas. Posteriormente, el técnico Stephen Silas declararía no conocer la fecha en la que el jugador tenía pensado reincorporarse a la disciplina del equipo pese a que este había trasladado a la directiva su intención de hacerlo pronto.

A pesar de que el head coach mostró su deseo de poder contar con la máxima estrella del equipo, esta insiste en romper su relación con el que lleva siendo su equipo desde 2012. Según fuentes de ESPN, Harden volvió a insistir en su deseo de ser traspasado. En la petición, realizada antes del inicio del training camp, el de California habría compartido su prioridad: marcharse a los 76ers o algún otro contender.

Después de que las conversaciones con los Nets cayeran en un punto muerto, Harden comunicó a las oficinas que estaría de acuerdo en irse a Philadelphia si se cerraba un acuerdo. Desde el mismo medio señalan que no ha habido ningún tipo de conversación seria entre los Rockets y los 76ers a pesar del pasado en común del jugador y Daryl Morey, ahora directivo en Pensilvania.

No obstante, la rebeldía del jugador no ha modificado la hoja de ruta del propietario Tilman Fertitta. Quien quiera a Harden tendrá que poner sobre la mesa un paquete compuesto por una estrella, jugadores jóvenes de rol y tantas rondas del draft como sea posible. Por su parte, en los despachos de Philadelphia han insistido en que no tienen intención alguna de desprenderse de Joel Embiid y Ben Simmons, sus dos grandes estrellas y principales activos de interés.

De este modo, los Rockets se reafirman en su postura: no se apresurarán en traspasar al jugador, independientemente de lo incómoda e inestable que se haya vuelto la situación.