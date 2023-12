James Harden insiste en que Morey le prometió el máximo salarial

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las heridas que propiciaron la salida de James Harden rumbo a Los Angeles Clippers tardarán tiempo en sanar. La gran pregunta siempre ha sido la cuantía económica que se le prometió o no a Harden tras aceptar un recorte salarial con los Philadelphia 76ers el año anterior. Y parece que sigue sin haber una respuesta clara.

En una entrevista con el periodista de The Athletic, Sam Amick, el escolta insistió en que Daryl Morey le prometió un máximo salarial antes de que comenzaran los pasados playoffs. «Tuvo conversaciones con mi representante», compartió Harden. Posteriormente, la gerencia de los 76ers aseguró, para el mismo medio, que nunca existió tal promesa. También debe tenerse en cuenta que la NBA investigó esta situación en dos ocasiones y en ninguna de ellas encontró indicios o evidencias sobre ello.

Lo que sí descubrió la liga en sus investigaciones fueron las negociaciones previas al arranque de la agencia libre con P.J. Tucker y Danuel House, lo que derivó en la suspensión para los 76ers de dos segundas rondas del draft por ‘tampering’. Ya entonces la NBA no encontró nada acerca de una promesa a Harden. Entonces se creyó que su rebaja salarial, además de permitir la llegada de Tucker y House, respondía a un acuerdo no escrito para recibir, a cambio, una futura extensión al alza.

Cuando esa oferta no llegó este pasado verano, Harden pidió ser traspasado y tildó de «mentiroso» a Morey, aunque luego concretó que se refería a su salida del equipo y no al potencial contrato. El actual jugador de los Clippers también fue multado con 100.000 dólares por declarar públicamente que no volvería a jugar para los 76ers aunque estuviera bajo contrato.

La polémica e irrecuperable situación se resolvió con su traspaso a Los Angeles, lo que permitió a los 76ers añadir mayor profundidad a la plantilla y ofrecer un mayor protagonismo a Tyrese Maxey, quien está respondiendo con creces a su nuevo papel. Por su parte, los Clippers siguen tratando de ajustar a Harden de la forma más productiva posible.