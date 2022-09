James Harden: «Este verano ha sido enorme en el aspecto físico»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Philadelphia encara la campaña 2022-23 con aires limpios. Si el media day del curso anterior se convirtió en un monólogo sobre la situación del equipo respecto a Ben Simmons, el presente llega marcado por la ilusión de tener una plantilla sana con la que se aspira a todo, al anillo.

En ese escenario, el de ser realmente un conjunto que puede ganar la NBA, mucho tiene que decir el rendimiento de James Harden. El MVP de 2018 no pudo estar a su mejor nivel la campaña pasada por problemas físicos que se sumaron a los que también terminó sufriendo Joel Embiid. El guard de los 76ers está seguro de haber dejado atrás tal mal momento, ya que según señala ha tenido un verano en el que ha podido trabajar como no lo hacía desde hace mucho tiempo.

«He perdido 100 libres (40 kilos)», dijo a modo de broma Harden antes de analizar sus últimos meses. «Se trata de hacer dieta y tener un descanso adecuado. A partir de ahí he fortalecido mis músculos y ganado más masa muscular, la que siempre tuve. Simplemente es que en el último año y medio no estaba lo suficientemente sano como para hacer el trabajo adecuado, el trabajo al que estoy acostumbrado. Este verano ha sido enorme en el aspecto físico. Las carreras en colinas, el levantamiento de pesas… Todo so fue importante y me permitió progresar también en la habilidad en la cancha», comenta.

Harden avisa y hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que sus actuaciones más recientes no invitaban a pensar en una resurrección, pero de igual modo los Sixers tampoco necesitan que sea el anotador compulsivo de Houston. Un Harden de 20 puntos y 10 asistencias les puede valer para ser un aspirante al anillo, siempre que el resto de aspectos del juego también funcionen. Justo de eso ha hablado Joel Embiid, quien entiende que un paso al frente a nivel defensivo podría marcar la diferencia.

«Nuestro enfoque está en la defensa. Nuestro objetivo es ser el mejor equipo defensivo de la liga. Eso nos exigirá a todos. No pudo esperar al último cuarto para ser ese jugador, sino que debo hacerlo durante todo el partido. En el comienzo de la temporada queremos centrarnos en eso. Si consigues parar al rival, puedes hacer que todo lo demás funciones. Puedes corrre, hacer daño en la transición…», analiza.

