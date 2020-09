James Harden espera que Mike D’Antoni siga como entrenador de Houston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Houston Rockets está oficialmente sin entrenador jefe. La franquicia de Texas no alcanzó un acuerdo el pasado verano para renovar el contrato de Mike D’Antoni y ahora se ve ante la disyuntiva de continuar con él o iniciar un nuevo camino con otro técnico. A este respecto, el general manager de la organización, Daryl Morey, declaró hace escasos días que cerrar la continuidad del veterano entrenador era una prioridad. La realidad es que a día de hoy no tiene contrato.

Como en cualquier franquicia NBA, el objetivo final de todos los movimientos que se hacen –dejamos de lado el tanking– es mejorar para tener una oportunidad de ser campeones. Siguiendo esa estela, a los Rockets no se les puede achacar que no hayan apostado fuerte en las últimas campañas. Chris Paul y Russell Westbrook han sido los últimos acompañantes All-Star que han sumado a Harden mientras el small-ball de D’Antoni se iba al extremo de jugar los 48 minutos sin pívots. Con mayor o menor acierto en tales decisiones, la cuestión es que siguen sin alcanzar las Finales pese a que los números globales son muy buenos. Bajo el mando de D’Antoni acumulan una marca de 217-101 en temporada regular y 28-23 en playoffs.

¿Deben mantener la fórmula? Harden así lo cree. Al ser cuestionado por si espera que D’Antoni siga al frente del vestuario, La Barba no duda. “Por supuesto. Por supuesto. Mike ha hecho algunas cosas increíbles aquí. La experiencia con él ha sido grandiosa. Me movió al puesto de point guard, colocó el balón en mis manos e ideó diferentes esquemas para ello. Básicamente ha cambiado el juego”, explica el escolta aún dolido por la eliminación frente a los angelinos.

Contar con el apoyo de la estrella del equipo no es cualquier cosa. Los grandes jugadores tienen un enorme peso en las decisiones que toman las franquicias. Si Harden quiere que D’Antoni siga, es más probable que así sea. Además, el propio entrenador de 69 años tiene claro que le encantaría continuar en Houston.

“Tenemos una gran organización, una gran ciudad, grandes aficionados, el equipo es genial. Quiero decir que todo está bien aquí. Veremos qué pasa, pero no podría pedir una situación mejor. Llevo cuatro años y espero seguir. Nunca se sabe. Ha sido divertido. Aún lo es. Siempre odias perder. Siempre te queda ese sabor agridulce, pero no podría pedir mejores personas y jugadores con los que trabajar. Hay muchas cosas a destacar, algunas que son simples detalles, pero lo que es seguro es que pasé cuatro años fantásticos”, explica.

Interés de Indiana

Si finalmente D’Antoni no sigue en Houston, ello no implicaría que fuese a quedarse sin equipo. Según informaba recientemente Adrian Wojnarowski de ESPN, el experimentado entrenador está entre los favoritos para hacerse con el cargo de head coach de los Indiana Pacers; e incluso si está opción no fructificase, al menos otra organización que busca entrenador tendrían un gran interés en D’Antoni. Parece que su apuesta por jugar únicamente con jugadores pequeños ha acumulado adeptos entre las oficinas de la NBA.