James Harden, descartado para el segundo partido ante los Bucks

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Brooklyn Nets tampoco podrán contar con James Harden en el Game 2 de su serie de semifinales de conferencia. Así lo ha anunciado Malika Andrews, periodista de ESPN, quien que asegura que la tensión que sufre el escolta en el isquiotibial de su pierna derecha le mantendrá unos días más apartado de la pista y que el equipo esperará para ver cómo evoluciona de cara a los siguientes encuentros.

Harden sufrió su lesión nada más arrancar el primer duelo de la serie, y de hecho el ex de los Rockets solo llegó a disputar 43 segundos del mismo. El escolta, tras un intento de penetración a canasta, comenzó a renquear y a llevarse las manos a la zona afectada pese a no haber sufrido ningún impacto, lo que le hizo poner rumbo a vestuarios para que minutos después se confirmase que no volvería el partido. Aun así, los suyos lograron ganar por 115-107 y transmitir muy buenas sensaciones, pero no hay duda de que su presencia en pista mejoraría aún más sus opciones de hacerse con un hueco en las Finales de Conferencia.

“Tiene muchas ganas de volver cuanto antes, pero también tenemos que protegerle. Queremos asegurarnos de que está bien” aseguró Nash ayer. “Estamos en playoffs y es el momento de asumir algunos riesgos, pero tienen que ser necesarios y medidos. De momento solo el tiempo puede decir qué pasará. Yo creo que le veremos a lo largo de la serie, y con suerte será en el tercer partido”.

Harden ha promediado 24,6 puntos con los Nets esta temporada, cifra que ha aumentado hasta los 27,8 en la primera eliminatoria ante los Celtics. Además, ha logrado repartir más de 10 asistencias por partido tanto en temporada regular como en playoffs, una enorme aportación que los suyos indudablemente echarán de menos en su ausencia.

