James Harden denuncia la inconsistencia del arbitraje

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Agotada la primera mitad de la temporada, el debate sobre el rendimiento de James Harden sigue encontrando un punto central en las actuaciones arbitrales. Tras perder los Nets ante Minnesota, un periodista volvió a preguntar al jugador sobre su frustración con las faltas que recibe y no le pitan. Las declaraciones son muy similares a las de hace tres meses. «No sé, ni siquiera quiero hablar de esto. Pero definitivamente, los contactos que recibo cuando entro a canasta son los mismos que les pitan a otros jugadores [y a mi no]» declaraba en rueda de prensa.

Gran parte de la mala fama apilada por James Harden proviene de sus sibilinas técnicas a la hora de engatusar al silbato. El base de los Nets siempre ha tenido una sensibilidad especial a la hora de sacar faltas que le lleven a la línea de personal. Lo cual le convirtió en uno de los principales afectados por los cambios introducidos esta temporada a ese respecto. El baremo arbitral comenzó muy permisivo y desde entonces ha vuelto a restringir el contacto de forma similar al de pasadas temporadas. Sí, se han eliminado gran parte de esos movimientos antinaturales del atacante que la normativa buscaba erradicar, pero poco queda de la fisicidad defensiva del inicio de curso.

De lo que Harden se está quejando no es de la normativa general, sino de la desigualdad a la hora de aplicarla. «No puedes pitarlo todo, pero hay acciones que son muy claras. No hay consistencia con lo que se pita al otro lado de la cancha. Su técnico Steve Nash aprovechaba para volver a poner de relieve que en ocasiones su jugador se ha convertido en el blanco de demasiadas miras. «Hay noches en las que se pone demasiado énfasis en que busca la falta, cuándo no siempre es así».

Harden está lejos de promediar los tiros libres lanzados que registró en sus etapas más prolíficas en Houston. Pero los 8,1 intentos que lanza suponen una mejor marca que la del curso anterior y le sitúan como el tercer jugador que más veces acude a la línea por partido. Este curso comenzó registrando los promedios de faltas, tiros libres y anotación más bajos del último lustro. Pero ya va camino de equiparar cifras con respecto al año pasado. Lo cual de nuevo invita a pensar que las quejas de Harden son fruto de una frustración momentánea.

