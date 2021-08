James Harden cree que el estilo de los Nets es “el mejor” para su juego

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aterrizar en Brooklyn le ha venido como anillo al dedo a James Harden. A pesar de no haber logrado culminar la temporada con el campeonato en una campaña plagada de lesiones, el escolta ha afirmado que el estilo de los Nets es perfecto para complementar su conjunto de habilidades.

“Realmente no tuve que hacer ningún ajuste”, declaró La Barba para el medio Sports Illustrated. “Sigo jugando como siempre lo he hecho, solo que ahora no tengo que tirar tanto. Este es el mejor estilo para mí.”

Harden emergió como el principal —y por momentos único— catalizador ofensivo de los Houston Rockets, donde completó ocho temporadas antes de ser traspasado a los Nets como principal activo de una operación que involucró a cuatro equipos a principios de enero. En la organización neoyorquina, el escolta señala que puede concentrarse más en distribuir el juego y no cargar continuamente con la anotación.

“Me centro principalmente en tratar de involucrar a todos y lograr que cada jugador tenga impacto en el juego”, añadió el MVP de la temporada de 2018. “Kevin y Kyrie siempre pueden ir a buscar la canasta. Yo, como creador de juego, me centro en cómo involucrar a los tiradores y conseguir acciones positivas.”

El nueve veces All-Star tuvo que lidiar con problemas musculares en el tendón de la curva durante gran parte de su primera campaña con los Nets. Aún así fue capaz de promediar 24,6 puntos, 8,5 rebotes y 10,9 asistencias en los 36 partidos que disputó.

“La temporada fue bastante buena considerando todas las adversidades con las que tuvimos que lidiar. Me traspasaron a mitad de temporada, Durant se perdió casi tres meses, los protocolos COVID, Irving también se perdió una parte del curso… Y aún así estuvimos a solo un paso de las Finales de Conferencia Este. Ahora tendremos un año completo para jugar juntos y hacer que esto vaya hacia donde queremos.”

Por supuesto, el objetivo del equipo de Steve Nash será, de nuevo, jugar las Finales de la NBA. “Con todas nuestras fuerzas en pista, nadie puede vencernos. Voy a dejarlo así”, avisa Harden.

Relacionado