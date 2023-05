James Harden avisa a Celtics: «Puedo hacerlo otra vez»

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- ¿Os sorprendió la actuación de James Harden en el primer partido ante Boston? Pues a él ni un poquito. Tras cerrar una prodigiosa actuación de 45 puntos (igualando la mejor de su carrera en playoffs) y decir a sus compañeros ‘calma, es solo el primer partido’, La Barba ha hablado con Tim Bontemps de ESPN para mandar un aviso a navegantes y dejar claro que lo que hizo el otro día podría no ser una excepción.

«Mis entrenadores y mis compañeros de equipo lo que esperan que haga durante todo el año es ser un facilitador y darle a Joel la pelota, además de anotar cuando sea necesario. Joel no estuvo aquí esta noche, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora es como… ‘Muy bien, abre la cancha y se agresivo’. Y esta noche, fui agresivo. Entonces, no es que no sea capaz de hacerlo, es solo que ese es mi rol para este equipo. Ahora, si quieres que haga (lo que hice) esta noche, también puedo hacerlo», sentencia.

Lo cierto es que en el Game 1 ante los Celtics se vio un Harden espectacular, casi diríamos que al nivel del MVP que se llevó en 2018. Con un 17 de 30 en tiros de campo (incluyendo un 7 de 14 en triples) volvió locos a los defensores verdes hasta clavarles una daga en el corazón a ocho segundos del final con tremendo lanzamiento de tres puntos.

Y puede tener razón con sus palabras. En la regular season 2022-23 ha disputado 79 encuentros para tener una tasa de uso del 25%, la cifra más baja desde su última campaña en Oklahoma City Thunder, la 2011-12. Este es Harden, le pides más y te gana por su cuenta a un aspirante al anillo.

