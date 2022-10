James Harden asegura estar recuperando su explosividad de su juego

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Si algo ha caracterizado al último año de James Harden en cancha ha sido la falta de explosividad. Del que fuese el primer paso tras bote más devastador de la liga apenas quedaron pequeños recuerdos. El base de los Sixers seguía siendo un excelente pasador y un buen anotador. Pero sus electrizantes arranques y la fuerza con la que se hacía hueco hasta las inmediaciones del aro brillan por su ausencia desde su lesión muscular de 2021 siendo jugador de los Nets.

Con la temporada llegada a su fin el mundo supo que Harden llevaba lidiando con problemas derivados de dicha lesión durante todo el curso. Los cuales mermaron su capacidad para cambiar de ritmo hasta mostrar al jugador incapaz que se vio en ciertas noches. Que recupere su explosividad es clave para las aspiraciones de Philadelphia, y el propio Harden confía en hacerlo. «Está volviendo» declara para The Philadelphia Inquirer.

Esto implica que La Barba aún no se siente recuperado al cien por cien, pero cree estar en el camino adecuado para alcanzar su forma plena cuanto antes. «Hay momentos que entrenando con el training camp al completo tus piernas están muertas o pesadas. Pero esos son los instantes en los que tienes que seguir empujando».

Obviamente el base no solo se está centrando en recuperar una parte esencial de su juego, también está tratando de adaptarse a un contexto que le demanda agresividad anotadora o convertirse en un facilitador según el momento. Sobre todo porque está lejos de ser aquel Harden que metía 30 puntos por noche casi sin querer. «Me siento diferente porque este verano he tenido que preparar el cuerpo y la mente a conciencia. Tenemos una gran oportunidad con los nuevos chicos. Doc [Rivers], Joel [Embiid] y yo hablamos mucho sobre cuándo he de ser agresivo o cuándo lo debe de ser Joel».

Relacionado