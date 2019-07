James Harden afirma que: “Siempre que haya talento en el equipo todo saldrá bien”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Tras la llegada del estelar jugador Russell Westbrook al equipo de Houston Rockets son muchas las interrogantes que se genera sobre cómo será el estilo de juego en el equipo debido a que tanto el recién llegado desde Oklahoma como James Harden acostumbran a ser siempre altamente competitivos al momento de realizar la ofensiva con el balón.

Sobre ese aspecto Harden declaró que: “Siempre que hay tanto talento en el mismo equipo las cosas siempre saldrán bien y funcionando”, declaró el jugador, durante una entrevista con Jonathan Feige, del Houston Chronicle.

“Sales a competir en cada posesión, vas hablando, y todo se va ajustando. A medida que avance la temporada habrá que ir solucionando algunos puntos, eso es todo. Si hay talento, jugadores con buen IQ y capacidad de sacrificio las cosas siempre acaban funcionando”, recalcó el jugador.

No sorprende que Harden afirme no ver ningún problema para encajar con Westbrook (solo faltaría que asegurara lo contrario), pero parece bastante consciente de que no será algo que ocurra nada más llegar.

De sus palabras se deduce que sabe que ambos tendrán que ceder en determinados aspectos o dejar atrás algunos hábitos, algo que seguramente sea un buen punto de partida para empezar a amoldarse a lo que el equipo requiera de ellos.

Al fin y al cabo, suele decirse que reconocer un problema es el primer paso para ponerle solución.

“La confianza es un factor. Yo confío en él y él confía en mí. Con el grupo que ya tenemos y las cosas que hemos logrado, debería ser una transición fácil para él”, aseveró Harden.

Algo similar dijo hace unos días el propio entrenador, Mike D’Antoni, quien aseguró que si ambos jugadores estaban dispuestos a jugar juntos harían que el proyecto funcionase.

Desde luego hay optimismo en Houston, y no es para menos. El potencial que pueden tener los Rockets si la suma de estas dos superestrellas consigue llegar a ser más que la suma de sus partes es tan inmenso que, al menos hasta que se demuestre lo contrario, tienen derecho a soñar.

