James Harden acude a una fiesta y tensa su situación en Houston

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La situación de James Harden en Houston Rockets parece de todo menos cómoda. Hace semanas supimos que el Jugador Más Valioso había pedido salir de la franquicia de Texas, lo que a su vez disparó el rumor de un posible traspaso a Brooklyn Nets, el cual sería su destino favorito. No sucedió. Ha ido pasando el tiempo y con la avalancha informativa del draft y la posterior agencia libre, había quedado algo olvidado que su continuidad con el que ha sido su equipo desde 2012 no está nada clara; tanto es así que la plantilla ha empezado con la primera fase de entrenamientos y él no.

¿Por qué? Pues todo parece estar motivado porque hace días acudió a la fiesta de cumpleaños del rapero Lil ‘Baby, informa TMZ. Para ser exactos sería el jueves 3 de diciembre la fecha en la que Harden habría estado presente en el evento; y sí, rompe por completo con el protocolo establecido por la NBA para los jugadores respecto a la COVID-19. La Liga hizo saber a los equipos que los jugadores debían presentarse en los mercados entre el 28 y el 30 de noviembre para comenzar con las pruebas diarias de coronavirus y ponerse en cuarentena en casa, situación que solo se podía romper para ir a las instalaciones del equipo (más tests), realizar entrenamientos individuales o para actividades esenciales (comprar alimentos, llevar a los niños a la escuela…). Harden no ha cumplido. Él mismo compartió en Instagram imágenes de la fiesta en Atlanta, en la cual no llevaba mascarilla.

Así llegamos al recién concluido fin de semana. Houston tenía programado un entrenamiento individual en el Toyota Center. Allí esperaban a James Harden. No apareció. Según ESPN, el jugador habría comunicado a la gerencia que les informará pronto sobre su regreso a los entrenamientos. Y todo esto mientras su nuevo entrenador, Stephen Silas, recalca que no sabía que iba a faltar y que hace tiempo que no se comunica con su estrella.

La verdad es que Silas tampoco ha ayudado a rebajar la tensión. En su intervención ante los medios primero dijo que quiere que La Barba sea parte esencial del equipo, pero posteriormente se mostró dubitativo ante la pregunta de si Harden estaba centrado en jugar con los Rockets.

“Lo quiero aquí y quiero que sea una gran parte de lo que estamos construyendo. Estoy deseando entrenarlo y que sea parte de buenos entrenamientos como el que acabamos de tener con un grupo de muchachos que está trabajando duro en ambos extremos de la cancha y que tiene buenas sensaciones al respecto”. Por ahí iba bien, pero cuando le cuestionaron por el compromiso de su estrella…

“Esa es una pregunta que tendrás que hacerle a él cuando llegue. Estamos deseando tenerlo aquí y empezar con su entrenamiento individual. Una vez que esté aquí, obviamente la mejor comunicación para mí sería la comunicación cara a cara, no el mensaje de texto ni el teléfono ni ningún otro medio”, concluye.

Que Harden no esté en estos momentos con el equipo no quiere decir que no se esté preparando para la temporada que comienza el 22 de diciembre. Según señala Marc Stein de The New York Times, a Harden se le pudo ver en varios entrenamientos individuales en la Universidad de Houston antes de marchar hacia Atlanta. ¿Podrían ser los Rockets más duros con su jugador? Seguramente, pero según recalca el propio Silas, están dándole espacio en lo que parece una estrategia para que finalmente decida que quiere seguir con ellos. Y por cierto, P.J. Tucker tampoco ha empezado por ahora con los entrenamientos individuales por el protocolo de la COVID-19, si bien ha estado con sus compañeros en el Toyota Center.

Wall le espera

He aquí uno de los elementos que pueden hacer que Harden vuelva al rebaño de buena gana. Houston cerró el traspaso de Russell Westbrook para adquirir a John Wall y según Adrian Wojnarowski de ESPN habría sido una decisión acertada, ya que La Barba prefiere contar a su lado con el ex jugador de Washington Wizards. Sobre esta posible dupla de All-Stars en el quinteto de los Rockets, ha hablado el propio Wall, quien asegura ver a su nuevo compañero con la intención de continuar en el equipo.

“Hemos tenido una gran conversación”, señala Wall para posteriormente recalcar que está “seguro” de que Harden quiere jugar con Houston la campaña que se avecina. Además, cree que tendrán buena sintonía. “Hemos estado en la misma página desde queme traspasaron y llegué aquí”. Por supuesto que John Wall debe ser positivo. Tras diez años ha dejado los Wizards –su único equipo hasta ahora– para vivir un nuevo comienzo en Texas, y todo ellos tras 24 meses sin poder jugar en la NBA por lesión. Empezar junto a Harden sería una gran noticia para él.