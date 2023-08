James Harden aclara la mentira de Daryl Morey

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- La investigación de la NBA empieza a dar sus frutos. Entendiendo que la situación entre James Harden y los Philadelphia 76ers estaba alcanzando una dimensión indeseable en cualquier caso, la Liga se propuso entrar a fondo en lo ocurrido entre ambas partes para aclarar lo acaecido, sobre todo en lo concerniente a la acusación de mentiroso que profirió La Barba sobre Daryl Morey, general manager de la organización de Pensilvania.

Para despejar el asunto, la NBA ha contactado con todos los protagonistas para que estos diesen su versión libremente. Es así como Harden habría comentado de manera interna a qué se refería exactamente al llamar mentiroso al ejecutivo de los Sixers.

A diferencia de lo que se creyó en un primer momento, y según desvela Shams Charania de The Athletic, el MVP de 2018 no habría hecho tales declaraciones al no recibir un contrato a largo plazo con Philadelphia, sino porque Daryl Morey le habría prometido un traspaso rápido una vez ejecutada su opción de jugador para la campaña 2023-24 por valor de 35,4 millones de dólares –sobra decir que no ha sido así–.

Lejos de cumplir con su palabra, el ejecutivo habría dilatado la resolución de la situación hasta el punto de haber deslizado en las últimas semanas que esperan convencer a Harden para que acuda al training camp, e incluso de que se termine quedando en el equipo. Harden no está por la labor, y justo por ello habría alzado la voz en los últimos días.