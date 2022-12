James Harden a punto de regresar con los Sixers

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Los 76ers de Filadelfia han sabido sobrevivir a las bajas de sus dos principales estrellas. Joel Embiid ha vuelto esta misma semana de una ausencia de cuatro partidos en la que el equipo cerró con tres victorias y una derrota. Estos partidos también se los ha perdido James Harden aquejado de una distensión en el tendón del pie derecho que le ha dejado en el dique seco durante una docena de partidos. El cuerpo médico de los SIxers le dio un mes aproximado de baja y parece que va a cumplir de lleno con los plazos. O al menos así lo refleja Shams Charania en su cuenta de Twitter, donde asegura que el base regresará al parqué, como tarde, el próximo lunes.

La franquicia de Pensilvania comenzará esta noche una gira como visitante que tiene su primera parada esta noche en Cleveland y la última el próximo 5 de diciembre en Houston. En su tweet, el periodista de The Athletic anticipa un regreso que podría darse en cualquiera de los tres encuentros, pero destaca el de los Rockets como el más probable.

Los Sixers suman un 8-4 en los partidos que no han podido contar con James Harden. Con él el récord se reduce a un pobre 4-5. No obstante, no sería justo en apuntar al jugador por el dubitativo arranque del equipo, ya que la versión individual que ha mostrado está muy por encima de lo visto el curso pasado. En esos partidos también surgieron voces sobre los posibles problemas físicos de Joel Embiid, a quien se veía especialmente apático en defensa y lejos de su versión más dominante en ataque. La mejor cara del camerunés llegó con la ausencia de Harden. Recuperando su nivel de candidato al MVP y protagonizando el que probablemente sea el mejor partido de su carrera en temporada regular. Con los dos de vuelta, esto se torna en una situación a monitorizar.

