James Hamblin, el científico estadounidense que no se baña hace cinco años

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El científico estadounidense James Hamblin, un estadounidense especialista en salud preventiva tiene cinco años sin bañarse en aras de demostrar que el aseo diario no es tan necesario como ser percibe, y que tal práctica afectaría al ecosistema.

“Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto”, comentó el también periodista de 37 años en una entrevista que concedió al medio BBC.

Al momento de ser cuestionado por los efectos de esta drástica medida, explicó que “con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas desodorante y jabón… Tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes”.

Adicionalmente Hamblin expresó que “cuando te duchas agresivamente, destruyes los ecosistemas. Se repueblan rápidamente, pero las especies quedan desequilibradas y tienden a favorecer los tipos de microbios que producen olor… Tu ecosistema llega a un estado estable y dejas de oler mal. No hueles como agua de rosas. Simplemente hueles como una persona”.

En todo caso, el científico norteamericano precisó que “no le estoy diciendo a la gente que debería renunciar a bañarse. Pero para aquellas personas que han tenido problemas de piel o que simplemente les gustaría probarlo, diría que se bañen menos y que empiecen de forma lenta y avancen hasta donde se sientan bien”.