James Dolan, propietario de los Knicks, acusado de «abuso sexual»

James Dolan.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-Los Knicks de Nueva York estaban teniendo ya unas cuantas temporadas bastante placenteras en cuanto a resultados deportivos y, sobre todo, ajenas a polémicas extradeportivas. Sin embargo, los acontecimientos han dado un giro radical en las últimas 24 horas con un supuesto escándalo sexual de su propietario James Dolan.

El diario NY Post ha informado que el mandamás de la franquicia ha sido denunciado recientemente en los juzgados de Los Angeles acusado de «abuso sexual».

La demandante, la señora Kellye Croft, fue contratada como masajista personal de la banda Eagles en 2013, cuando por entonces tenía 23 años. Por esos tiempos Dolan era telonero de los Eagles con su banda de rock y, de acuerdo al citado diario, supuestamente la presionó para tener relaciones sexuales no consentidas, y además, pactó una reunión con Harvey Wenstein, quién también se aprovechó de ella.

«James Dolan me manipuló. Me trajo a California para abusar de mí y luego me preparó para un ataque cruel de Wenstein», destacó Croft.

Por su parte, la abogada del acusado ha emitido un comunicado que dice lo siguiente: «Ninguna de las acusaciones contra el señor Dolan tiene ningún mérito en absoluto. Kellye Croft y James Dolan tenían una amistad».

«El señor Dolan siempre creyó que la señora Croft era una buena persona, y le sorprende que haya realizado tales afirmaciones. En consecuencia, no se trata de una cuestión sobre lo que dijo él/ella. Y hay pruebas convincentes que respaldan nuestra posición. Esperamos demostrarlo en un tribunal», agregó.

Por su parte, el Comisionado de la NBA, Adam Silver, también se ha pronunciado al respecto, tras saltar la primicia: «Vi el artículo, y no sé nada más aparte de lo que he leído. Así que estaremos muy atentos y vamos a recopilar más información».

