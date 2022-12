James Cameron asegura que Avatar 2 debe recaudar 2,000 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El reconocido director y productor de cine James Cameron aseguró que la película Avatar 2 tiene que recaudar unos $2 mil millones de dólares.

Para lograr esto y cubrir los gastos, debe convertirse en la tercera o cuarta película con mayor recaudación en la historia.

Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, pero no está claro que luego de 14 años la secuela vaya a conseguir cifras similares.

De acuerdo con un reportaje de Variety, Cameron dijo que la secuela de Avatar, tiene que convertirse en “la tercera o cuarta película con mayor recaudación en la historia.

Eso se traduce en que The Way of Water necesita una taquilla entre la de Star Wars: The Force Awakens (de $2070 millones de dólares y Titanic del propio Cameron, que se ubica en $2200 millones de dólares.

La buena noticia para esos ejecutivos es que la primera película de Avatar es la campeona mundial de taquilla de todos los tiempos con una asombrosa suma de 2900 millones de dólares, por lo que romper la marca de 2000 millones con The Way of Water no es imposible.

