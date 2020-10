Jamal Murray señala a Stephen Curry como el jugador más difícil de defender

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ¿Cuál es el jugador más difícil de defender? Es uno de los temas más subjetivos y recurrentes en la NBA. Sin duda cualquier respuesta llega con un enorme sesgo personal, y ya si se la haces a un jugador pues se convierte directamente en una vivencia de lo acaecido sobre el parqué. Pues bien, Jamal Murray, estrella de Denver Nuggets, fue justo cuestionado por este tema en una entrevista con la periodista Ashley Nevel. No dudo al contestar. Stephen Curry es su elegido.

“En primer lugar, por su tiro. Después, porque no sabes lo que va a hacer. No sabes si simplemente va a tirar, no sabes si elegirá driblar y superarte, si cruzará seis veces antes de lanzar… o si finalmente tirará y mirará a otra parte… No tienes ni idea de lo que va a hacer”.

La lectura del jugador de la organización de Colorado coincide con la sensación que siempre ha dado Curry sobre la cancha. Pese a que todos conocemos sus cualidades, adivinar qué decisión tomará y si esta será una acción que le has visto antes o no es prácticamente imposible. Mientras otros jugadores tienen marcados sus movimientos, con Curry siempre hay un componente de improvisación que hace que cada jugada pueda convertirse en una sorpresa.

Ese era el Curry que todos conocíamos hasta que se lesionó al comienzo del curso 2019-20. ¿Seguiremos viendo al mismo jugador al comenzar el 2020-21? Según su entrenador personal, Brandon Payne, hay que prepararse para una versión mejorada del dos veces MVP de la NBA –todos los ganadores del MVP en temporada regular–.

“Es un joven de 32 años. Todavía está ganando fuerza y potencia, y de igual modo se está volviendo más rápido. Le queda mucho baloncesto por delante. No hay más que verlo en este momento a nivel físico. No publicamos mucho en Instagram, hay razones por las que no lo hacemos, pero está más pulido respecto a lo que vimos en el pasado. Se mueve con una fluidez que nunca habíamos visto en él”. Claro está que nos alegramos de que se encuentre en plenitud física, pero de igual modo tocará comprobar sobre la cancha que tales afirmaciones se traducen en su mejor baloncesto.