Jamal Murray jugará el inicio de curso con restricción de minutos

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Los Denver Nuggets nunca han sido sospechosos de ser impacientes con el regreso de Jamal Murray. Desde que el talentoso base se rompió el ligamento cruzado anterior en 2021, la franquicia ha decidido no tomar ningún riesgo con su recuperación. Mike Malone ha repetido por activa y por pasiva a los medios y al propio jugador que este no tenía que sentir presión alguna para acortar su regreso. Por ello ahora no extraña que Murray vaya a jugar los primeros partidos de la próxima temporada con restricción de minutos.

Así lo ha hecho público el técnico de los Nuggets. Asegurando que no entra en sus planes hacerle jugar 35 minutos desde el primer día, sino que comenzará disputando poco más de 20. Malone no ha ido mucho más allá en los tiempos que manejan en la franquicia con Murray, dando a entender que dicha restricción desaparecerá según lo vaya pidiendo el estado físico del base. Murray se ha perdido un total de 116 partidos entre temporada regular y playoffs, pero parece que ya está todo listo para verle de nuevo sobre el parqué. La decisión debería ser vista únicamente como una medida de precaución, de la que Denver ha hecho gala unas cuantas veces. Junto al base, Michael Porter Jr. también volverá de su seria lesión de espalda, de la que ha declarado no sentir ningún dolor.

