Jamal Crawford sigue esperando debutar con los Nets en la NBA

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Brooklyn Nets ha realizado numerosos fichajes para la reanudación de la temporada en la burbuja de Orlando. La plaga de lesiones y ausencias por el coronavirus les ha empujado a reforzar su roster con jugadores como Tyler Johnson, Lance Thomas, Justin Anderson, Donta Hall y un ilustre veterano como Jamal Crawford. Curiosamente, tras dos partidos en Disney World, solo el escolta de 40 años espera para jugar sus primeros minutos con la camiseta de la franquicia neoyorquina.

Curtido en mil batallas –exactamente 1.326 de temporada regular– Crawford cerró su llegada a Brooklyn el 9 de julio. Su contratación fue hasta cierto punto una sorpresa. Nadie ha dudado jamás de su talento, pero la realidad era que no había jugado un solo partido en toda la temporada 2019-20. Al quedarse sin contrato en la última agencia libre, este fantástico jugador de Seattle podría haber optado por la retirada; sin embargo, su pasión por el baloncesto pesaba demasiado. Su obstinación ha tenido recompensa, y es que tras firmar con los Nets se encuentra disputando en Disney World la que es su 20ª temporada NBA.

Nada más llegar a Orlando, calzándose y atándose los cordones de los botines para su primer entrenamiento, señaló que estaba deseando conocer a sus nuevos compañeros, al cuerpo técnico y, por supuesto, jugar. La cuestión es que hasta ahora no ha podido hacerlo.

Brooklyn ha jugado ya dos partidos en la burbuja, el primero ante Orlando Magic con derrota y el segundo saliendo victorioso frente a Washington Wizards. En ninguno hemos podido disfrutar del talento de Crawford. Mientras el equipo lo tiene catalogado como day-to-day, la realidad es que este excelso anotador no tiene más problema físico que el de entrar en ritmo. Es mucho tiempo sin disputar minutos NBA –más de un año– y el que ahora es su técnico, Jacque Vaughn, quiere esperar a que sea el momento idóneo.

“Es una cuestión de detalles. Tenemos que ser realistas con la situación de cada jugador. Jamal tiene más partidos en sus piernas que LeBron James. El tiempo libre antes de acudir a la burbuja, ya sea con la familia o en cuarentena, simplemente queremos que todos los chicos estén en posición no solo de tener éxito un solo día, sino en el futuro. La meta es ponerlo en la pista cuando esté cómodo y tenga un trabajó detrás para que no termine dando pasos atrás”, comentaba a New York Post poco antes del partido ante los Wizards.

Puede ser el camino correcto. Con la victoria ante los capitolinos, Brooklyn les aventaja en siete partidos mientras que se encuentran a solo medio de Orlando Magic (séptimo). Con ese escenario, estar en la postemporada con seis partidos de regular season por jugar parece al alcance de la mano. Cierto es que verles competir una primera ronda ante Milwaukee Bucks se antoja utópico, pero aunque solos les quedasen 10 partidos oficiales, siempre será mejor contar con Crawford en seis, siete u ocho que hacerlo saltar a cancha unos minutos precipitadamente y perderlo para lo que reste.

