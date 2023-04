Jalen Brunson no está preocupado por los premios individuales

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Knicks aseguraron este domingo su clasificación matemática y directa para los playoffs tras imponerse a los Washington Wizards. La franquicia neoyorquina se ha mantenido muy sólida a lo largo de la temporada, sustentando su éxito sobre el ataque, algo realmente destacable teniendo en cuenta la clásica vocación defensiva del técnico Tom Thibodeau.

Actualmente, los Knicks ocupan la quinta posición en ratio ofensivo, su mejor marca desde el curso 2012-13, cuando finalizaron como el tercer mejor ataque de la NBA de la mano de Carmelo Anthony. Una temporada en la que, además, jugaron las Semifinales Conferencia, siendo la única vez que los Knicks han superado la primera ronda de playoffs desde el 2000.

En esta transformación ofensiva ha tenido mucho que ver la llegada de Jalen Brunson, quien ha llenado con creces el vacío en el puesto de base que el equipo había arrastrado durante años. Brunson ya había demostrado su potencial en Dallas y ahora lo ha terminado de explotar, lo que le ha valido la consideración de ser uno de los máximos candidatos para el premio al Jugador Más Mejorado.

No obstante, el jugador no está preocupado por si recibe o no el galardón, aunque reconoce que supondría una gran alegría y reconocimiento a su labor dentro del colectivo de los Knicks. «Es un premio único», declaró Brunson, de acuerdo con el New York Daily News. «No es algo en lo que esté realmente enfocado al cien por cien. Realmente no pienso en ello. Si es algo que gano o logro, estaré muy agradecido. Pero no está entre las cosas que más ocupan mi mente.»

Brunson está completando su mejor temporada como profesional, estadísticamente hablando. Sus promedios ascienden hasta los 24,0 puntos, 3,5 rebotes y 6,2 asistencias en 35,0 minutos. El pasado curso, todavía con los Mavericks, firmó 16,3 puntos, 3,9 rebotes y 4,8 asistencias en 31,9 minutos. Si bien su salto cualitativo ha sido notable, en su camino hacia el galardón tendrá a dos grandes competidores: Lauri Markkanen y Shai Gilgeous-Alexander, quienes, de momento, están un escalón por encima según las casas de apuestas.

Relacionado