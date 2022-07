Jalen Brunson: «Los Knicks son un gran familia para mí»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El nuevo base de los New York Knicks, Jalen Brunson, fue presentado en la tarde de ayer junto a los dirigentes Leon Rose y William Wesley; el entrenador Tom Thibodeau, y su familia, donde se encontraba su padre Rick Brunson, ex jugador de la franquicia neoyorquina entre 1998 y 2001.

En sus primeras palabras como Knickerbocker, Brunson reconoció «sentirse como en casa», y su llegada a la Big Apple se debe en gran medida a los citados Rose y Wesley, considerados como «su familia» por la larga amistad que les une desde hace décadas.

Cuando Leon Rose comenzó en el mundillo de los representantes, Rick Brunson fue su primer cliente en la NBA. Y su hijo Jalen también lo fue antes de tomar posesión de las oficinas de los Knicks. Todo estaba predestinado. Volverían a encontrarse. Rick ahora es nuevo asistente técnico de Thibodeau, y Jalen es uno de los grandes fichajes del verano: cuatro años y más de 100 millones de dólares.

«Estoy muy emocionado. Todo esto es un torbellino de emociones. Este pabellón es muy especial para mí, y espero que podamos construir grandes recuerdos», señaló Jalen Brunson.

«Y aquí se cierra el círculo. Todavía recuerdo cuando era niño e iba a los vestuarios. Y ahora mismo es una locura estar aquí sentado como jugador. No quiero decir que sea emotivo, pero todo esto me trae muchísimos recuerdos, y me hace sentir que se supone que debo estar aquí, y estoy muy emocionado por poner las cosas en marcha», añadió.

Su padre Rick vistió la elástica de los Knicks entre 1998 y 2000, y una última media temporada en 2001. Aquellos fueron los últimos «grandes», alcanzando las Finales en 1999 y las Finales Conferencia en el año posterior. Hasta ahí todo ha sido prácticamente una miseria, con seis presencias en los playoffs en los últimos 22 años, y únicamente una serie ganada en 2013.

«Significaría mucho para mí volver a ganar aquí. La ciudad se lo merece. Se merecen volver a tener un equipo grande. Quiero decir, todo esto es un proceso, y mientras nos lo tomemos día a día, centrados en mejorar cada día y con el objetivo final en la mente… Creo que es la mejor forma de mejorar», admitió.

En su última campaña NBA, la del despegue, cosechó al lado de Luka Doncic unos guarismos de 16,4 puntos y 4,8 asistencias por encuentro, y a pesar de las dudas con su corta estatura, Brunson se ha ganado por derecho propio su gran contrato, toda una hazaña para un segunda ronda y que todavía no ha sido All-Star.

Relacionado