Jakob Poeltl buscará un contrato de 20 millones anuales en la agencia libre de la NBA

EL NUEVO DIARIO, SANTO ANTONIO.- Jakob Poeltl será agente libre este verano, y parece que pretende salir al mercado con grandes aspiraciones. Tal y como asegura el periodista Marc Stein, el austriaco aspira a firmar un contrato con un salario de 20 millones de dólares anuales, lo que supondría una notable escalada con respecto a los 8,75 por año que acordó con los Spurs en noviembre de 2020.

Esto es bastante relevante de cara al inminente cierre de mercado, en el que el pívot ha ido ganando interés y se ha convertido en uno de los hombres más codiciados. No son pocos los equipos que han hecho saber su deseo de hacerse con sus servicios vía traspaso, y los rumores apuntan a que San Antonio buscará recibir dos primeras rondas para dejarle marchar. Este, sin embargo, puede resultar un precio excesivo para algunos pretendientes, especialmente si no están interesados en renovarle a cambio de los citados 20 millones anuales y temen que su incorporación se limite a un par de meses.

Si bien es evidente que el hecho de que Poeltl aspire a firmar dicha cifra no es sinónimo de que alguien se la vaya a ofrecer, sí puede sacar de la puja a equipos que busque a algún jugador para un periodo más largo de tiempo y que no quieran comprometer tanto salario para próximos cursos. A su vez, si varias franquicias empiezan a replantearse su incorporación, los Spurs tendrán más complicado vender al precio que desean, y tal vez se vean obligados a rebajar sus pretensiones.

Con todo, aunque 20 millones anuales siguen sonando a muchísimo dinero, no es el salario de gran estrella que era hasta hace no mucho, pues el continuo aumento del tope salarial obliga a cambiar la concepción que se tiene sobre este tipo de cifras. Sigue resultando, eso sí, una cantidad que se antoja excesiva para un pívot sólido pero que difícilmente pueda ser más que un buen jugador de rotación, y en cierto modo es de imaginar que esto no sea sino un intento por su parte de empezar las futuras negociaciones tirando por lo alto.

