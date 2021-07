Jake Cronenworth completa tercer ciclo para los Padres

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con un sencillo en la sexta entrada del juego del viernes ante los Nacionales, Jake Cronenworth completó el tercer ciclo en la historia de los Padres.

W for him but what is wrong with the MLB guy?!?!?! pic.twitter.com/20VhHGjzf5

— G (@GSmozz) July 17, 2021